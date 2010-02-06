اردبیل به مرکز تولید گیاهان دارویی دنیا تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نایبعلی رحیمی عصر شنبه در بازدید از پروژه های تولید و کشت گیاهان دارویی شهرستان نمین اظهار داشت: ظرفیتهای ممتاز اردبیل در این صنعت غیر قابل انکار می باشد.

وی افزود: زمینه های بسیار مطلوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در اردبیل فراهم شده که با تحقق این مهم در آینده ای نزدیک می توان علاوه بر تولید ثروت در استان، گسترش صنعت گردشگری را نیز به ارمغان آورد.

مدیر کل منابع طبیعی استان از ایجاد شهرکهای گیاهان دارویی در سطح استان اردبیل طی سال آینده خبر داد و اضافه کرد: این شهرکها با هدف استفاده بهینه از موهبتهای طبیعی استان و کمک به اشتغالزایی و تولید ثروت در منطقه راه اندازی خواهد شد.

وی بحث توسعه گیاهان دارویی را از مباحث جدی استان دانست و با بیان اینکه راه‌اندازی شهرکهای گیاهان دارویی به این صنعت رونق چشمگیری خواهد بخشید، ابراز داشت: با برنامه ریزیهای انجام گرفته امسال شاهد توسعه کشت گیاهان دارویی و استحصال عرقیات گیاهی در استان بوده ایم.

رحیمی همچنین از راه ‌اندازی دانشکده‌ های مختلف تحقیقاتی و مطالعاتی گیاهان دارویی در استان خبر داد و افزود: در سال آینده با احداث اولین شهرک گیاهان دارویی و ایجاد زیر ساختهای آن، استان اردبیل به قطب گیاهان دارویی کشور و دنیا تبدیل خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه در کشت گیاهان دارویی ترجیحاً دنبال کشت فشرده این گونه های گیاهی خواهیم بود، خاطر نشان کرد: بی شک در این عمل علمی و با صرفه جویی در مصرف آب، بیشترین محصول قابل برداشت خواهد بود.

