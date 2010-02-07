نامه واگذاری معدن انگوران ابلاغ شد

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه این نامه 13 بهمن ماه جاری به دست رسیده است، افزود: این نامه ابلاغیه تصویب هیئت وزیران به شماره 43753 و به تاریخ 18 آذرماه که البته رونوشت آن برای رویت نمایندگان به تاریخ 17 بهمن ماه است که هفت روز بعد به دست نمایندگان رسیده است.

وی ادامه داد: در این نامه به وزارت صنایع و معادن خطاب شده است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مجاز است در چهارچوب قوانین جاری مملکت و با رعایت این تصویب نامه، نسبت به واگذاری بهره برداری معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به میزان 75 درصد و دیگر شرکتهای فعال معدنی به میزان 25 درصد اقدام کنند.

نصیری قیداری افزود: همچنین مصوب شده است یک کارخانه تولید روی با ظرفیت 100 هزار تن در سال ظرف سه سال پس از واگذاری، راه اندازی شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه جدول سهمیه بندی میزان توزیع و فروش خاک توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی تهیه و به واحدها ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: قیمت فروش خاک بر اساس عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و بر اساس LME شمش سرب و روی توسط این سازمان تعیین می شود.

نصیری قیداری به رعایت مسائل زیست محیطی مورد تاکید این ابلاغیه اشاره کرد و گفت: به منظور رعایت مسائل زیست محیطی و استفاده بهینه از خاک و مواد معدنی موجود در معدن، فرآوری مواد ( فلوتاسیون) بر روی ماده معدنی الزامی است.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است 20 درصد از سود ناشی از فروش خاک این معدن بنابر تصمیم استاندار زنجان صرف مطالعات توسعه معادن و همچنین کمک به فعالیتهای توسعه ای استان شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه این ابلاغیه حاوی نکات ریزی است، بیان کرد: در این مصوبه برای کمک به اشتغالزایی منطقه ماهنشان و انگوران و سهم دولت نیز مسائلی در نظر گرفته شده است.

نصیری قیداری گفت: تقریبا بیشتر این درخواستها با هماهنگی مجمع نمایندگان استان انجام شده است، به گونه ای که دیگر این معدن مشکلات قبلی را نخواهد داشت البته این مصوبه برای اجرا به مقامات استان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه روند واگذاری معدن از سوی دولت انجام شده تاکید کرد: کنسوسویم باید با مدیریت حساب شده و منطقی فرآیند واگذاری خاک را به متقاضیان اجرا کرد و با همدلی و تلاش بستر مناسبی را برای توسعه بخش صنعت سرب و روی استان صورت دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: مجمع نمایندگان استان از مسئولان استان تقاضا می کند مراحل اجرایی کردن این مصوبه را به صورت جدی پیگیری کنند و مجمع را نیز در جریان امور قرار دهند.

نصیری قیداری افزود: مجمع نمایندگان استان از مسئولان استان تقاضا می کند مراحل اجرایی کردن این مصوبه را به صورت جدی پیگیری کنند و مجمع را نیز در جریان امور قرار دهند.