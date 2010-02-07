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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۱۵

هنری کسینجر:

توازن قدرت در منطقه به نفع ایران است

توازن قدرت در منطقه به نفع ایران است

وزیر خارجه سابق آمریکا ضمن انتقاد از سیاستهای باراک اوباما درعراق، توازن قدرت در منطقه خاورمیانه را به نفع ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، هنری کسینجر طی مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست با انتقاد از سیاستهای دولت اوباما مبنی بر خروج از عراق می نویسد: با توجه به اهمیت راهبردی عراق دولت آمریکا باید قبل از فکر خروج تلاش کند تا سیاست موازنه قدرت در منطقه را بوجود آورد. چرا که در شرایط کنونی این قدرت به نفع شیعیان و ایران تمام شده است .

کسینجر با تاکید بر اینکه بین النهرین طی هزاره گذشته کانون استراتژی منطقه بوده است و مرکز عراق یعنی بغداد مرز بین دنیای شیعه و سنی و در شمال آن کردستان منطقه حساس بین ایران و ترکیه قرار دارد و لذا به نفع آمریکا نیست که با خروج از عراق یک خلاء قدرت در این کشور بوجود آورد.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا در این مقاله می افزاید دولت اوباما باید بطور صریح اعلام کند که عراق در استراتژی واشنگتن نقش بسیار مهمی دارد. 

کسینجر در بخش دیگری از مقاله خود آورده است قبل از جنگ آمریکا، حفظ موازنه قدرت بین ایران و عراق یکی از اهداف اساسی سیاسی منطقه بود. در آن زمان حکومت بغداد در دست یک دیکتاتور سنی بود. اما اکون حزب شیعه قدرت را بدست گرفته است.

کد مطلب 1031024

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