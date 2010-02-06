پیامدهای کسری بودجه آمریکا؛ کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید سانگر تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به دو موضوع مهم درباره بودجه نوشت : پیش بینی درباره کسری بودجه و اینکه طی سال آینده این کسری 11 درصد افزایش می باید یک نکته حائز اهمیت است چرا که دولت آمریکا طی سالیان بحرانی جنگهای داخلی و جنگهای اول و دوم جهانی امیدوار بود که کسری بودجه به مرور زمان کاهش خواهد یافت .

اما این نگرانی موقعی تشدید می شود که حتی براساس برآورد کنونی دولت بعید به نظر می رسد که طی دهه آینده این کسری بودجه جبران شود. در واقع در سال 2020 بعد از آنکه افرادی مثل اوباما دیگر در صحنه قدرت نیستند این احتمال هست که وضعیت اقتصادی بهبود یابد.

نیویورک تایمز می افزاید بودجه دولت تصویری از آمریکا را به نمایش گذاشت که درست همانند وضعیت مسکن دیگر نمی تواند از غرق شدن نجات یابد.

براساس این گزارش تحلیلی، اقتصاد آمریکا دچار همان بیماری شده که دهه گذشته گریبانگیر کشورهایی از جمله ژاپن شده بود. هرچه که بدهی آمریکا نسبت به درآمد آن افزایش یابد همان اندازه قدرت سیاسی و اقتصادی آن در صحنه های بین المللی کاهش می یابد. این سئوالی است که مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما مطرح کرد که چگونه بزرگترین مقروض جهانی می تواند نفوذ بین المللی خود را حفظ کند؟

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد چین که بیشترین مبلغ را به آمریکا قرض داده درباره برنامه های اقتصادی آمریکا احساس نگرانی می کند و اخیرا" نیز اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که بزرگترین نگرانی دهه آینده وضعیت اقتصادی آمریکا است. حتی خود رئیس جمهور نیز در سخنرانی مربوط به افزایش سی هزار نیروی نظامی به افغانستان افزود که آمریکا نمی تواند هزینه های این جنگ را برای مدت طولانی ادامه دهد.

به نوشته نیویورک تایمز، آینده روند اقتصادی طی سالهای 2011 تا 2016 بسیار نامشخص است درحالی که رسانه های خبری و کارشناسان اقتصادی در رابطه با بودجه دولت آمریکا احساس نگرانی می کنند باراک اوباما در لایحه بودجه جدید بزرگترین هزینه را برای امور نظامی درخواست کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می نویسد اوباما خواهان بزرگترین بودجه نظامی آمریکا در تاریخ این کشور است. دولت در لایحه جدید برای ادامه جنگ در عراق و افغانستان و آنچه گفته می شود برای آمادگی نیروهای نظامی برای مقابله با تهدیدات احتمالی 708 میلیارد دلار بودجه نظامی شده است.