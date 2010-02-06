دیدار با آمانو بسیار خوب بود/ دیدگاههای ایران را تشریح کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است، امروز گفت : دیدار بسیار خوبی با "یوکیا آمانو"مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتیم.



متکی که در حاشیه چهل و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت : در این نشست درباره پیشنهادهای مطرح شده بحث و تبادل نظر کردیم.



به گزارش فرانس پرس، اشاره متکی به مبادله سوخت هسته ای اختصاص یافته برای راکتور تحقیقاتی تهران بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی در اکتبر سال گذشته پیشنهاد داده بود.



وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه افزود : تلاش کردم دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را برای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تشریح کنم.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به توضیحات بیشتری در این باره اشاره نکرد.



وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه از قریب الوقوع بودن دستیابی به توافق نهایی درباره مبادله اورانیوم خبر داده بود.

