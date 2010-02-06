مراسم معارفه احمدزاده برگزار شد/ کسب 12 امتیاز برای بقا در لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 17 امروز محمد احمدزاده در محل باشگاه استقلال اهواز حضور یافت و با مدیران و بازیکنان این تیم نشست یک ساعته‌ای را برگزار کرد.

در این نشست که شهرام شفیع زاده مدیرعامل، عبدالحمید رمضانی معاون ورزشی باشگاه استقلال اهواز، مدیران و همه بازیکنان آبی پوش اهوازی حضور داشتند، احمدزاده با بیان اینکه تیم استقلال اهواز توان ماندن در لیگ برتر را دارد، گفت: "ما برای بقای تیم خود باید در این هشت دیدار باقیمانده 12 امتیاز کسب کنیم و رسیدن به چنین مهمی دور از دسترس نیست".

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال اهواز همچنین تاکید کرد: "هدف ما این است ابتدا از جمع تیم‌های پائین جدول فاصله بگیریم و پس از آن به فکر رسیدن به جایگاه‌های بهتر در جدول رده بندی لیگ باشیم".

همچنین قرار بود احمدزاده امشب با حضور در هیئت فوتبال استان خوزستان قرارداد رسمی‌اش را با تیم استقلال اهواز ثبت کند اما به علت طولانی شدن این نشست، وی فردا صبح قراردادش را با آبی پوشان منعقد خواهد کرد.

ضمن اینکه سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال اهواز ساعت 11 صبح فردا (یکشنبه) با حضور در محل برگزاری تمرینات این تیم، هدایت آبی پوشان اهوازی را بصورت رسمی برعهده خواهد گرفت.

از سوی دیگر شهرام شفیع زاده در پایان مراسم معارفه احمدزاده دقایقی با تماشاگران و هواداران تیم فوتبال استقلال اهواز به گفتگو نشست و از اتفاقاتی که در جریان دیدار این تیم با راه آهن رخ داده است، ابراز ناراحتی کرد.