کتاب شناسی ابزار انتقال منابع تحقیق و پژوهش در جامعه است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، علیرضا برازی نویسنده کتاب "کتابشناسی اعتیاد" در جمع خبر نگاران در حوزه هنری خراسان رضوی افزود: طبق شواهد موجود اهمیت مقوله پژوهش و نقش آن در ارتقای فکری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجتماع بر کسی پوشیده نیست.

پژوهشگر حوزه اجتماعی اظهار داشت: بر خلاف گذشته امروز دانش و آگاهی را میزان و مقیاس اندازه گیری رشد و ترقی جوامع می دانند.

برازی افزود: به همین دلیل مفاهیم و واژه هایی چون استعمار و یا مستعمره اطلاعاتی پدیدار شده است.

وی گسترش روز افزون دانش و اطلاعات و دسترسی سریع به آن را از عوامل موثر بر سر راه هر پژوهشگر و نویسنده عنوان کرد و اظهار داشت: بهره گیری از منابع راهنما که دسترسی به منابع تحقیق و پژوهش را فراهم سازد و یکی از موثر ترین راه های برون رفت از این مشکل است.

برازی تاکید کرد: با این حال علیرغم وضوح اهمیت تدوین منابع مرجع، ضعف جدی در حوزه های مختلف پیشگیری و درمان اعتیاد و مواد مخدر به چشم می خورد و پژوهشگران کمتر پا به عرصه تولید منابع مرجع (همجون تدوین دایره المعارفها، فرهنگهای لغت ، راهنماها، کتابنامه ها و کتابشناسیها و ...) گذاشته اند.

وی کوشش گروهی و تلاش جمعی محققین را یکی از راههای پوشش این کاستی بر شمرد و بیان داشت: در واقع همین انگاره نیز موجب حرکت پویای ما در تهیه و تدوین کتابشناسی اعتیاد بوده است.

برازی به کتاب خود با عنوان کتابشناسی اعتیاد اشاره کرد و متذکر شد: دامنه زمانی نگارش این مجموعه از سال از سال 1371 تا 1387 را در بر می گیرد. قبل از این کتابشناسی اعتیاد توسط اساتید گرانقدری چون محمود حقیقی تهیه و تدوین شده که دامنه زمانی آن از ابتدا تا سال 1370 را در بر می گیرد. به نظر من این کتاب را می توان مکمل آن به حساب آورد.

وی اذعان داشت: این کتاب با همکاری چند نفر از دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی و شکل گیری گروه کتابشناسی با شناسایی کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی مورد نظر و همچنین به موازات آن تهیه فرمهای مناسب برای درج اطلاعات کتابشناختی منابع شامل کتابها، جزوها پایان نامه ها و مقاله ها آغاز شد.

پژوهشگران این گروه نیز با مراجعه مستقیم به مراکز مورد نظر به کارگردآوری اطلاعات کتابشناختی انواع منابع پرداختند.

وی در خصوص تنظیم اطلاعات کتابشناختی مواد مختلف و انتخاب سرشناسه نیز ادامه داد: برای انتخاب و تعیین شکل نام سازمانهای دولتی که سرشناسه قرار گرفته اند از کتاب فهرست هستند اسامی موسسات و سازمانهای دولتی ایران استفاده شده است.

وی تاکید کرد: ملاک و الگوی تعیین شناسه های موضوعی براساس فهرست سر عنوانهای موضوعی فارسی بوده است.

برازی متذکر شد: موضوع های مربوط به کل ایران که غالب این قبیل موضوعات را تشکیل می دهند نیز بدون تقسیم جغرافیایی ذکر شده اند.

وی افزود: اعتیاد به دخانیات و هر یک از مواد دخانی با سر عنوانهای مرکب شامل دخانیات و یا نام هر یک از مواد دخانی با تقسیم فرعی اعتیاد نشان داده شده است.

وی این کتاب را شامل چهار بخش دانست و افزود: این بخشها به ترتیب شامل دو هزار و 679 مقاله، 623 عنوان کتاب، 131 جزو، 634 جلد پایان نامه سطوح مختلف تحصیلی دانشگاهی کشور است.