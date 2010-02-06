گفتگوها با ایران ادامه می یابد / پیشنهاد جدیدی دریافت نکردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه و شبکه العربیه، "یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان دیدار کرد.



در این دیدار طرفین درباره موضوع هسته ای کشورمان و تحولات مربوط به آن بحث و تبادل نظر کردند.



آمانو پس از این دیدار گفت منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد جدیدی درباره برنامه هسته ای کشورش در نشست امروز با وی ارائه نکرده است.



وی در عین حال خاطر نشان کرد : ما پیشنهاد جدیدی دریافت نکردیم، اما دیدگاههای خود را بیان کردیم، گفتگوها ادامه می یابد و باید آهنگ سریعتری به خود بگیرد، مسئله مهم این است.



وزیر امور خارجه کشورمان پیشتر اعلام کرده بود دیدار بسیار خوبی با آمانو مدیر کل آژانس بین المللی داشته است.