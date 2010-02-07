تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هجدهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفتم فوریه سال 2010 میلادی.

- نشست بررسی اتفاقات دیدار تیم‌های صبای قم و سپاهان اصفهان ساعت 16 امروز در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و با حضور محمدرضا کربکندی سرمربی صبای قم، احسان حاج صفی و محسن بنگر بازیکنان تیم سپاهان برگزار می شود.

- رقابت‌های تنیس روی میز مقدماتی المپیک نوجوانان 2010 امروز هم در بحرین پیگیری می شود.

- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بیرمنگام - وولوورهمپتون

* چلسی - آرسنال

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* لاتزیو - کاتانیا

* آتلانتا - باری

* بولونیا - میلان

* جنوآ - کیه وو

* سیه نا - سامپدوریا

* اودینزه - ناپولی

* اینتر - کالیاری

* فیورنتینا - رم

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* مایورکا - ویارئال

* اوساسونا - تنه‌ریف

* آلمریا - اسپورتینگ گیخون

* مالاگا - دپورتیوو لاکرونا

* آتلتیک بیلبائو - خه‌رس

* رئال زاراگوزا - سویا

* راسینگ سانتاندر - اتلتیکومادرید



- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدار‌های زیر به پایان می رسد:

* ماینز - مونشن گلادباخ

* بروسیا دورتموند - اینتراخت فرانکفورت

- مرحله دوم از سیزدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور بین‌المللی کرمان امروز به مسافت 140 کیلومتر و در مسیر(رفت: سه راه سیلو - بلوار جمهوری - کبوترخان و برگشت: بلوار ضلع جنوبی درب اداره تربیت بدنی) برگزار می شود.