تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هجدهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفتم فوریه سال 2010 میلادی.
- نشست بررسی اتفاقات دیدار تیمهای صبای قم و سپاهان اصفهان ساعت 16 امروز در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و با حضور محمدرضا کربکندی سرمربی صبای قم، احسان حاج صفی و محسن بنگر بازیکنان تیم سپاهان برگزار می شود.
- رقابتهای تنیس روی میز مقدماتی المپیک نوجوانان 2010 امروز هم در بحرین پیگیری می شود.
- هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بیرمنگام - وولوورهمپتون
* چلسی - آرسنال
- هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* لاتزیو - کاتانیا
* آتلانتا - باری
* بولونیا - میلان
* جنوآ - کیه وو
* سیه نا - سامپدوریا
* اودینزه - ناپولی
* اینتر - کالیاری
* فیورنتینا - رم
- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* مایورکا - ویارئال
* اوساسونا - تنهریف
* آلمریا - اسپورتینگ گیخون
* مالاگا - دپورتیوو لاکرونا
* آتلتیک بیلبائو - خهرس
* رئال زاراگوزا - سویا
* راسینگ سانتاندر - اتلتیکومادرید
- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال بوندسلیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* ماینز - مونشن گلادباخ
* بروسیا دورتموند - اینتراخت فرانکفورت
- مرحله دوم از سیزدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور بینالمللی کرمان امروز به مسافت 140 کیلومتر و در مسیر(رفت: سه راه سیلو - بلوار جمهوری - کبوترخان و برگشت: بلوار ضلع جنوبی درب اداره تربیت بدنی) برگزار می شود.
