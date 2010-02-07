۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۳۴

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: برگزاری مرحله دوم از سیزدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور بین‌المللی کرمان و همچنین پیگیری رقابت‌های تنیس روی میز مقدماتی المپیک نوجوانان 2010 از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هجدهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفتم فوریه سال 2010 میلادی.

- نشست بررسی اتفاقات دیدار تیم‌های صبای قم و سپاهان اصفهان ساعت 16 امروز در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و با حضور محمدرضا کربکندی سرمربی صبای قم، احسان حاج صفی و محسن بنگر بازیکنان تیم سپاهان برگزار می شود.

- رقابت‌های تنیس روی میز مقدماتی المپیک نوجوانان 2010 امروز هم در بحرین پیگیری می شود.

- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بیرمنگام - وولوورهمپتون
* چلسی - آرسنال

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* لاتزیو - کاتانیا
* آتلانتا - باری
* بولونیا - میلان
* جنوآ - کیه وو
* سیه نا - سامپدوریا
* اودینزه - ناپولی
* اینتر - کالیاری
* فیورنتینا - رم

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* مایورکا - ویارئال
* اوساسونا - تنه‌ریف
* آلمریا - اسپورتینگ گیخون
* مالاگا - دپورتیوو لاکرونا
* آتلتیک بیلبائو - خه‌رس
* رئال زاراگوزا - سویا
* راسینگ سانتاندر - اتلتیکومادرید

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدار‌های زیر به پایان می رسد:
* ماینز - مونشن گلادباخ
* بروسیا دورتموند - اینتراخت فرانکفورت

- مرحله دوم از سیزدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور بین‌المللی کرمان امروز به مسافت 140 کیلومتر و در مسیر(رفت: سه راه سیلو - بلوار جمهوری - کبوترخان و برگشت: بلوار ضلع جنوبی درب اداره تربیت بدنی) برگزار می شود.

