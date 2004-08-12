رئيس جديد سيا كيست ؛ چالشهاي سيا چيست ؟

به گزارش خبرگزاري مهر ، پورتر جي گاس Porter J. Goss در 26 نوامبر سال 1938 در واتربري ايالت كنتيكوت آمريكا به دنيا آمد . وي در سال 1960 مدرك ليسانس خود را از دانشگاه يل اين ايالت دريافت كرد ودر طول سالهاي 1960 تا 1962 به ارتش اين كشور پيوست . پورتر در سال 1962 به آژانس اطلاعات مركزي سيا وارد شد و تا سال 1972 در اين سازمان فعاليت مي كرد .

در طول سالهاي 1974 تا سال 1985 وي مشاغل مختلفي از جمله كاسب ، سرمايه دار، عضو شوراي شهر و شهردار ايالت فلوريدا را بر عهده داشت. در سال 1983 تا سال 1988 پورتر عضو كميسيون بخش لي ايالت فلوريدا بود و در سالهاي 1985 تا 1986 رئيس اين كميسيون بود . پورتر در سوم ژانويه سال 1989 به عنوان يك جمهوريخواه وارد يكصدو يكمين كنگره آمريكا شد .

سپس از يكصد و پنجمين كنگره تا يكصد و هشتمين كنگره وي به عنوان رئيس كميته دائم اطلاعات مجلس نمايندگان آمريكا در آمد . در آن زمان به عنوان رئيس اين كميته او تمام تلاش خود را براي يافتن نقطه ضعفهاي سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا و راههاي افزايش قابليت آنها به كار بست .

وي دو سال پيش براي تشكيل يك كميسيون تحقيق در مورد حوادث 11 سپتامبر بسيار تلاش كرد و خود به عنوان رئيس كميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان در مركز تحقيقات در مورد حوادث 11 سپتامبر قرار داشت .

او در كنگره نگرانيها و مسائل فلوريداي جنوبي را بررسي مي كرد . تلاشهاي او بر اين حوزه هاي قانوني متمركز بود :

بازنشستگان ، محيط زيست ، بهداشت عمومي و امنيت ملي . وي تحقيقات گسترده اي در مورد چگونگي خرج كردن ماليات انجام داد .

پورتر با دادن تواناييهاي تحقيقاتي زياد به كميسيون تحقيق در مورد حوادث 11 سپتامبر مخالف بود و از دمكراتها خواسته بود كه در ك كنند كه او فشار زيادي از جانب دولت بوش دريافت مي كند .

يك عضو دمكرات سابق كنگره كه آن زمان در مذاكرات با گاس حضور داشت ، به نيويورك تايمز گفت : كاخ سفيد موانع زيادي بر سر راه كميسيون قرار داد و يكي از اين موانع گاس بود . "

كريستن بريتوايزر سخنگوي خانواده هاي قربانيان حوادث 11 سپتامبر مي گويد : او واقعا بزرگترين مشوق ما براي تشكيل اين كميسيون نبود .

در آن زمان گاس به دمكراتهايي كه در جريان مذاكرات براي تشكيل كميسيون حضور داشتند گفت كه از جانب فراكسيون جمهوريخواهان كاخ سفيد تحت فشار است .

اين در حالي است كه مقامات دفتر گاس از پاسخ دادن به اين اتهامات خودداري كردند .

دمكراتها همچنين ادعا كرده اند كه گاس روابط دوستانه اي با ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا داشته است و همين مسئله باعث شد كه وي تمايل چنداني به كمك به كميسيون تحقيق در مورد حوادث 11 سپتامبر نداشته باشد .

مسئله رابطه گاس با چني هم اكنون مسئله بسيار حساسي است چرا كه هم اكنون سوالهاي زيادي در مورد فشار چني بر مقامات سيا در مورد تحليلهاي اطلاعاتي مربوط به عراق ، مطرح است .

دمكراتها اخيرا از وي به دليل تمايلات حزبي در برخورد با مسائل مربوط به كميته تحقيقاتي بسيار انتقاد كردند .

بسياري باور دارند كه زماني كه موقعيت جرج تنت مدير كل سابق سيا در جريان شكست در اطلاعات مربوط به حملات 11 سپتامبر بسيار تضعيف شد ، گاس با اتخاذ يك موضع شديدتر مبارزه را براي كسب اين جايگاه آغاز كرد .

شبكه تلويزيوني سي ان ان نيز گزارش داد كه دمكراتها با انتقاد از اين انتخاب جرج بوش اظهار مي دارند كه جرج بوش در اين انتخاب از گزينه هاي سياسي استفاده كرده است و نه گزينه هاي امنيتي .

نيويورك تايمز گزارش داد : گاس چند هفته پيش مبارزه اي را عليه سناتور كري در مورد مسائل امنيتي انجام داد . وي در سخناني اعلام كرد كه كري در سال 1997 اين بحث و سوال را مطرح كرد كه چرا جامعه اطلاعاتي به رشد بيشتر نياز دارد و اين در حالي است كه مبارزه تمام شده است و جنگ سرد به پايان رسيده است "

يك عضو دمكرات كنگره نيز مي افزايد : همه مي دانند كه وي براي منصوب شدن به اين سمت مبارزه زيادي كرده است چرا كه از يك سال پيش شيوه كار كميته مجلس نمايندگان تغيير كرده است .

سناتور پت روبرت رئيس جمهوريخواه كميته اطلاعات سنا نيز مي گويد كه وي مي دانست انتخاب گاس با مخالفت شديد دمكراتها روبرو شود چرا كه گاس به اندازه كافي مستقل نيست و نمي تواند رئيس سيا باشد .

سيا و آشفتگي دروني به دليل رسوايي بوش در اشغال عراق

سيا يا همان آژانس مركزي اطلاعات آمريكا پس از بي آبرو شدن جرج بوش در جريان اشغال بي دليل عراق و استعفاي جرج تنت بدون رييس باقي ماند؛ اما روز گذشته جرج بوش شخص ديگري را به عنوان رييس اين آژانس برگزيد.

آژانس مركزي اطلاعات در سال 1947 با امضاي دستورالعمل امنيت ملي از سوي "هاري اس ترومن" رييس جمهور وقت تاسيس شد.



طبق اين دستورالعمل، سيا داراي 5 وظيفه بود:

1- مشاوره دادن به شوراي امنيت ملي درباره موضوعاتي مثل فعاليت هاي اطلاعاتي بخش هاي مختلف دولت كه به حيطه امنيت ملي ارتباط مي يابد.

2- ارائه پيشنهاد به شوراي امنيت ملي براي هماهنگي درباره فعاليت هاي اطلاعاتي بخش ها و آژانس هاي دولت كه به حيطه امنيت ملي ارتباط مي يابد.

3- مرتبط و اصلاح كردن اطلاعاتي كه به امنيت ملي مربوط مي شوند و ترويج و اشاعه چنين اطلاعاتي در دولت با استفاده از آژانس ها و تسهيلات اطلاعاتي در دسترس.

4- جمع بندي امور آژانس هاي اطلاعاتي موجود و متمركز نمودن آنها.

5- به انجام رساندن وظايف ديگري كه به اطلاعات و امنيت ملي ارتباط مي يابد و آژانس هاي اطلاعاتي از عهده انجام دادن آنها بر نمي آيند.



البته اين دستورالعمل طبق اصلاحيه هاي امنيت ملي در سال 1949 تصحيح گرديد.

طبق دستورالعمل امنيت ملي رييس اطلاعات مركزي مامور جمع آوري و هماهنگي اطلاعات ملي و همچنين مرتبط، متحول و منتشر كردن اطلاعاتي بود كه بر امنيت ملي تاثيرگذار مي شد.

سيا يك آژانس مستقل است و از طريق رييس به رياست جمهوري و همچنين از طريق كميته هاي مختلف به كنگره ارتباط مي يابد.



آخرين رييس سيا "جرج تنت" بود كه معاونت وي را "جان اي مك لافلين" به عهده داشت.

در حال حاضر رييس وابسته سيا در وزارت كشور آمريكا "وينستون ويلي" ، مدير اجرايي "اي بي كرون گارد"، رييس دايره اطلاعات و شاخه تحليلي سيا "جامي ميس كيك" و رييس علوم و تكنولوژي "دونالد ام كر" مي باشند.



مركز مطالعات اين آژانس اطلاعاتي، اطلاعات و ركوردهاي تاريخي سيا را نگهداري مي كند و مطالعه اطلاعات را با نظمي دقيق و جدي نگهداري مي نمايد و "پل جانسون" رييس كنوني اين بخش است.

"اسكات دبليو مولر" رييس روابط عمومي سيا است كه رييس اين آژانس را درباره رسانه ها و سياست گذاري هاي مربوط به افكار عمومي كمك مي كند.



جمع آوري اطلاعات را اگر به معناي سنتي آن در نظر بگيريم به معناي دزديدن اسرار است. با اين معني، وظيفه سيا نقض حساب شده آزادانه قوانين خارجي و بين المللي است. اما ابعاد فراقانوني اطلاعات با يك قانون گذاري جديد از سوي سنا در يك چهارچوب در آمد تا از تعدي به قوانين بين المللي جلوگيري شود.

طبق گزارش محرمانه اي كه در سال 1996 در كميته اطلاعاتي كاخ سفيد مطرح شد، در آژانس اطلاعات مركزي صدها نفر روزانه مسئول همين كار هستند كه با شكستن قوانين كشورهاي مختلف به اطلاعات آنها دست پيدا كنند.

پيش از جرج تنت، جان مارك دوچ، آر جيمز وولسي و رابرت گيت رياست سيا را به عهده داشته اند.

تاريخچه ايجاد سيا به اين شرح است: "ويليام جي دنوان" در جنگ جهاني اول به عنوان معاون وزير دادگستري بود و همچنين يكي از ميليونرها نيز به حساب مي آمد. فرانكلين روزولت از دنوان خواست كه يك گروه جديد اطلاعاتي براي آمريكا را رياست كند. دنوان در 11 ژوئن 1941 هماهنگ كننده اطلاعات از سوي روزولت نام گرفت. روزولت هماهنگ كننده اطلاعات را در زمان صلح براي جمع آوري و تحليل اطلاعات بيشتر از قاره اروپا استفاده مي كرد. دنوان گزارش هاي مشروحي درباره امنيت ملي به روزولت مي داد. در سال 1942 در عوض اين تشكيلات دفتر خدمات استراتژيك تاسيس شد. آمريكا در آن زمان آلمان، ايتاليا و ژاپن را دشمن اصلي خود مي دانست و تمام تلاش خود را به مبارزه با اين كشورها اختصاص داده بود.



اما در شرليط كنوني وپس از اشغال بي دليل عراق و بررسي هايي كه توسط كميسيون بررسي حوادث 11 سپتامبر صورت گرفت، سيا براي ارائه اطلاعات غلط درباره سلاح هاي كشتار جمعي در عراق زير سوال رفت و اگر چه بسياري بر اين گمان هستند كه سيا و تنت رييس آن در اين زمينه مقصر نبودند، اما به هر حال جرج تنت استعفا داد و مدتي اين سازمان عظيم اطلاعاتي بدون رييس باقي ماند.

به هر حال سيستم اطلاعاتي آمريكا كه عدم كفايت خود را از لحاظ سيتماتيك ثابت كرده است، در حال تغيير است اما هنوز معلوم نيست به كدام سو مي رود. روز گذشته پس از يك سلسله رايزني هاي گسترده، "پورتر گاس" مامور سابق سيا به عنوان رئيس اين آژانس از سوي جرج بوش ريس جمهور آمريكا تعيين شد.

منابع : راهنماي بيوگرافي كنگره آمريكا ، روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز ، شبكه تلويزيوني سي ان ان