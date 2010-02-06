ضرب الاجل به هیئت تجدید نظر درباره نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،سران و مقامهای بلندپایه عراق امروز در نشستی تاکید کردند هیئت تجدید نظر باید ماموریت خود را درباره مسئله نامزد رد صلاحیت ده پیش از آغاز زمان تبلیغات انتخاباتی انجام دهد.



نوری المالکی نخست وزیر، ایاد السامرایی رئیس پارلمان، مدحت المحمود دستگاه عالی قضایی، شیخ خالد العطیه معاون رئیس پارلمان و روز نوری شاویس معاون کُرد نخست وزیر در نشستی پیامدهای تصمیم هیئت تجدید نظر درباره نامزدهای رد صلاحیت شده را بررسی کردند.



در این بیانیه تاکید شده است سران عراق در این نشست بر ضرورت حل پرونده نامزدهای رد صلاحیت شده بر اساس قانون و ارائه توضیحات به هیئت تجدید نظر که خواهان استفسار و بررسی اعتراضات بر اساس مدارک ارائه شده به آن شده است، به اینکه هیئت تجدید نظر ماموریت خود را حداکثر تا پیش از آغاز زمان تبلیغات انتخاباتی انجام دهد تا کمیسیون عالی مستقل انتخابات فرصت انجام ماموریت و برگزاری انتخابات در موعد مقرر(هفتم مارس) را داشته باشد.



این نشست در آستانه جلسه فوق العاده پارلمان که قرار است روز یکشنبه برای بررسی مسئله نامزدهای رد صلاحیت شده برگزار شود، برگزار شده است.

این در حالی است که علی الدباغ سخنگوی دولت عراق بار دیگر بر غیر قانونی بودن تصمیم هیئت تجدید نظر که با شرکت نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات موافقت کرده است، تاکید کرد و گفت دولت بر اهمیت احترام به قانون اساسی و قوانین تاکید می کند، اما تاخیر در اجرای قانون بازخواست و عدالت به بعد از انتخابات، مغایر با قانون اساسی است و هیئت تجدید نظر از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است.



خاطر نشان می شود هیئت تجدید نظر تشکیل شده از سوی پارلمان عراق روز چهارشنبه 14 بهمن، با صدور حکمی به نامزدهای رد صلاحیت شده اجازه مشارکت در انتخابات داد، اما اعلام کرد به پرونده این افراد پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.

هیئت بازخواست و عدالت که جایگزین هیئت پاکسازی بعثی ها شده است، 517 نامزد را به اتهام وابستگی به حزب منحله بعث یا تبلیغ آن که ازنظر قانون اساسی ممنوع است، رد صلاحیت کرد، اما درادامه صلاحیت 59 نفر از این افراد را بار دیگر تایید کرد.

با وجود تاکید مقامهای بلندپایه و قانونگذاران عراق بر قانونی بودن این هیئت، آمریکا و برخی کشورهای عربی به صراحت به دخالت در امور داخلی عراق و تصمیمات این هیئت پرداخته و فشارهای فراوانی را بر مسئولان ذیربط در بغداد برای انصراف از تصمیمات خود در رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها وارد کردند تا جایی که جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ماموریت ویژه ای از سوی اوباما پیدا کرد تا با سفر به بغداد، برای جلوگیری از رد صلاحیت این نامزدها، مقامهای عراقی را تحت فشار قرار داد.

کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق نیز در اظهاراتی مداخله جویانه از رد صلاحیت نامزدهای دارای گرایش بعثی انتقاد کرده و خواستار لغو تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت شده بود.

نوری المالکی نخست وزیر عراق که کاسه صبرش از دخالتهای آمریکا لبریز شده است، در نشست شورای سیاسی ائتلاف دولت قانون نیز تاکید کرد اجازه نمی دهد سفیر آمریکا فراتر از ماموریت دیپلماتیک خود عمل و در کار نهادهای قانونی عراق دخالت کند.

این در حالی است که ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند فعالیت هر گروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.