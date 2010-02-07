منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سیستم اتوماسیون گمرکی مجهز شد

رضا هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: نقش امور گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در جهت اجرای اهداف اقتصادی و گمرکی سازمان بوده که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و آئین نامه اجریی به آنها اشاره شده است.

وی با بیان اینکه گمرک مستقر در این منطقه، مجری مقررات صادرات و واردات در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است، خاطر نشان کرد: آنچه این منطقه را از سایر مناطق ویژه متمایز می کند عملکرد و نقش پر رنگ واحد امور گمرکی سازمان است که ضمن افزایش بهره وری بالای فعالیتهای بازرگانی منطقه، سلامت آن را با همکاری گمرک دو چندان می کند.

هاتفی در خصوص فعالیتهای گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: در صورتی که پردازش، تکمیل و تعمیر کالاهای وارده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالا شود، میزان سود بازرگانی مربوطه برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در آن محاسبه و توسط گمرک دریافت خواهد شد.

رئیس امور گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص دیگر اقدامات گمرکی در این منطقه ادامه داد: صدور گواهی مبدا برای محصولات شرکت های سرمایه گذار منطقه بر حسب درخواست متقاضی، ایجاد تسهیلات گمرکی و حداقل تشریفات برای رویه ترانزیت و مرجوع کالا به منطقه برای شرکت های سرمایه گذار و استقرار منطقه در مسیر ارتباطی دریایی خط آهن و جاده ای از جمله فعالیتهای دیگر این اداره است.

هاتفی افزود: کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه از خارج وارد و در آن مصرف یا به کار گرفته می شود، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نمی شود ولی واردات کالاهای مذکور از منطقه به سایر نقاط کشور (سرزمین اصلی) تابع مقررات صادرات و واردات کشور خواهد بود.

وی از دیگر امکانات فراهم شده در این زمینه را ترانزیت مجدد کالا به دیگر مناطق یا گمرکات کشور با حداقل تشریفات از طریق گمرک منطقه ویژه، پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده، نگهداری امانی کالاهای ترانزیتی و مرجوعی در انبارهای سازمان منطقه ویژه و با حداقل هزینه انبار داری و عدم محدودیت زمانی برای نگهداری کالا در انبار های منطقه و مستثنی بودن از مقررات متروکه کالا دانست.