دستگیری سر شاخه شرکت هرمی(گلدکوئیست) در قزوین

ستوان یکم دانیال صمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: ماموران کلانتری شهر اقبالیه در اقدامی پلیسی موفق شدند یکی از سرشاخه های شرکت هرمی گلدکوئیست به نام جعفر را دستگیر کنند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت سرشاخه این شرکت در اقبالیه با دریافت مجوز قضایی فرد یاد شده را در منزلش واقع در خیابان معلم این شهر دستگیر کردند.

متهم برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات بیشتر در مقر نیروی انتظامی در بازداشت به سر می برد.

سه کشته در سوانح رانندگی

بنابر گزارشهای رسیده وقوع سه سانحه رانندگی در استان قزوین سه کشته و دو مجروح برجای گذاشت.

ماموران پاسگاه کوندج در شهرستان آبیک از وقوع حادثه ای در لاین شمالی اتوبان قزوین - کرج مطلع شدند که پس از اعزام به محل مشاهده کردند یک دستگاه پژو 405 با دوسرنشین به گاردریل اتوبان برخورد کرده است که در اثر این سانحه راننده خودرو به نام رمضان 49 ساله در دم جان سپرد و سرنشین خودرو نیز زخمی شد.

کارشناس پلیس راه علت این سانحه را عدم توانایی راننده در کنترل خودرو به دلیل لغزندگی جاده اعلام کرد.

همچنین در حادثه دیگری در جاده روستای ارنجک برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با عابر پیاده منجر به کشته شدن راکب موتور و مجروح شدن عابر پیاده شد.

برخورد یک دستگاه پیکان در مسیر شهر محمدیه به شریف آباد قزوین هم با عابر پیاده منجر به کشته شدن عابر شد. علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

کشف محموله سیگار قاچاق

ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان در بازرسی از یک دستگاه پژو پارس تعداد 9 هزار و 770 پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط کردند.

در این رابطه سه نفر دستگیر شده اند.

تعطیلی دو واحد صنفی متخلف در قزوین

ماموران پلیس امنیت عمومی استان قزوین در بازرسی از اماکن صنفی تعداد 812 حلقه سی دی غیر مجاز کشف و ضبط کردند.

ماموران پلیس در بازرسی از یک واحد صنفی در منطقه غیاث آباد قزوین و یک واحد خدمات رایانه ای در آبیک بیش از 812 حلقه سی دی غیر مجاز را کشف وضبط کردند.

واحدهای صنفی متخلف پلمب شده و متصدیان واحدهای یاد شده نیز برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شدند.