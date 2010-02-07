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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

افتتاح جشنواره محلی تئاتر نهال در بوئین زهرا

قزوین - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره محلی تئاتر نهال از در شهرستان بوئین زهرا آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این جشنواره به مناسبت سی و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با شرکت هشت گروه در شهرهای بوئین زهرا و آبگرم برگزار می شود.

در این جشنواره نمایش های، آخرین تعزیه به کارگردانی علی احمدی، مرگ به کارگردانی علی انصاری، شلیک آخر به کارگردانی بهروز اسد زاده، دوستت دارم با صدای آهسته به کارگردانی علی بالایی، تائب به کارگردانی مصطفی خدامرادی و میثم تمار سردار به کارگردانی رحیم حسینی از شهرهای بوئین زهرا، سگزآباد، آوج و آبگرم به  روی صحنه می روند.

این جشنواره با هدف گسترش و آموزش تئاتر در بین جوانان و خانواده‌ها، ارتقاء سطح علمی وهنری نسل جوان، استعدادیابی نویسندگان بومی و جوان برگزار شده است.

این جشنواره تا 21 بهمن ماه ادامه دارد.

کد مطلب 1031072

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