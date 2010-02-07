استانداری قزوین گواهینامه استاندارد کیفیت گرفت

عباسعلی درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر 2008: 9001 ISO برای اثبات توانایی در ارائه خدمات به ارباب رجوع بوده که براساس الزامات قانونی و در مهمترین بخش آن رضایتمندی ارباب رجوع گنجانده شده است.

وی افزود: با توجه به نقش عمده‌ فرآیند محوری در این استاندارد و با ثبت، اندازه ‌گیری پایش و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده نتایج مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن اهداف کیفی تعیین و این اهداف تدوین شده با تلاش مستمر مدیران و کلیه کارکنان استانداری بر طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته محقق خواهد شد.



معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری قزوین یادآور شد: بدون شک استانداری قزوین نیز در راستای افزایش رضایتمندی مردم که علاوه بر بهبود روش‌ها و فرایندها مهم‌ترین ایده و آرمان دولت خدمتگزار است، قدم‌هایی برداشته و در ادامه نیز با پیگیری و استمرار این حرکت، استفاده از تعهد مدیریت توانایی کارکنان و اختیارات قانونی و نظرات مردم از ابزارها و فرصت‌های مناسبی بهره‌ برده و مراحل پیشرفت را طی خواهد کرد.

به گفته درافشانی استانداری قزوین در راستای نیل به اهداف جمهوری اسلامی ایران و تأمین هر چه بیشتر رضایتمندی مردم استان در راستای اجرای مصوبات در راهکارهای ارائه شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و خط مشی کیفیت استانداری قزوین در سال 1387 با مسئولیت معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اقدام به فعالیت برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2008: 9001 ISO کرد که با گذراندن مراحل مورد نظر، موفق به دریافت این گواهینامه شد.



درافشانی ابراز امیدواری کرد که در ادامه کار نیز با لطف خداوند و سعی و تلاش مدیران و کارکنان استانداری شاهد افزایش رضایتمندی مردم استان بوده و در عمل نیز این رضایتمندی بدست آید.