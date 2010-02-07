تولید محصولات ارگانیک در کشور کم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا حسینی عصر شنبه در حاشیه همایش محصولات ارگانیک در گرگان افزود: این درحالیست که پتانسیل تولید محصولات ارگانیک در کشور وجود دارد ولی به مدیریت مزرعه کم توجهی شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر فقط 250 هزار هکتار از محصولات باغی و 550 هزار هکتار از محصولات زراعی کشور از سم استفاده نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای ترویج تولید محصولات سالم و ارگانیک در کشور باید، مناطق مستعد در کشور شناسایی و آمزوشهای لازم ارائه شود.

به گفته حسینی، اطلاع رسانی برای مصرف کننده ها برای استفاده از محصولات سالم امری ضروری است و باید زیرساختهای محصولات ارگانیک در کشور فراهم شود.

این عضو کمیته ملی محصولات ارگانیک وزرات جهاد کشاورزی بیان داشت: کشاوزی پایدار باید دغدغه مسئولان کشور باشد و سلامت جامعه و امنیت غذایی باید مدنظر باشد.

وی تاکید کرد: جایگاه محصولات سالم و ارگانیک در کشور و جهان اهمیت فراوانی دارد و باید به این مهم توجه اساسی شود.

سرانه مصرف کود سم در کشور کم است

وی سرانه مصرف و کود سم در کشور را نسبت به سایر کشورها کم دانست و گفت: استفاده از سم در محصولات کشاورزی پیامدهای زیانباری دارد.

به گفته حسینی، در حال حاضر سه هزار تن خاک کشور آلوده به انواع سموم شیمیایی و کشاورزی است و بسیاری از رودخانه های کشور به فلزات سنگین آلوده هستند.