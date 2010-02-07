مراکز سیار روستایی کانون پرورش فکری در کشور توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سید صادق رضایی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح سالن کنفرانس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زاهدان با تأکید بر توسعه مراکز سیار روستایی اظهار داشت: چهار مرکز سیار روستایی برای 120 روستای استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده که هر مرکز سیار به طور متوسط 30 روستا را تحت پوشش خدمات فرهنگی از جمله خدمات کتابخانه ای قرار خواهد داد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: باید در برنامه پنجم توسعه به ازای هر پنج تا هشت هزار کودک یک کانون پرورش فکری داشته باشیم.

وی افزود: با افتتاح کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محمدآباد شهرستان زابل و مرکز شماره 2 ایرانشهر با اعتبار دو میلیارد و 600 میلیون ریال در دهه فجر امسال، تعداد کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سیستان و بلوچستان به 26 کانون می رسد.

رضایی تصریح کرد: آنچه در رابطه با توسعه مراکز فرهنگی در سیستان و بلوچستان انجام شده قابل توجه است بطوریکه در ابتدای انقلاب تعداد کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان شش کانون بوده که در دهه فجر امسال با افتتاح دو مرکز جدید، به 26 کانون می رسد.

آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز در این مراسم بیان داشت: با کشف استعدادها و فراهم کردن بستر رشد فکری کودکان و نوجوانان و سرمایه گذاری در این خصوص بهتر می توان زمینه تربیت درست نوجوانان را فراهم کرد تا از گزند تهاجم فرهنگی گسترده دشمنان در امان بمانند.

سالن کنفرانس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زاهدان با هزینه 700 میلیون ریال ساخته شده است.