تمام روستاهای بالای 20 خانوار سیستان و بلوچستان از نعمت برق بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علیمحمد آزاد شنبه شب در دیدار با تعدادی از مدیران مدیریت شرکت سهامی برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان که در استانداری انجام شد، با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار داشت: با تأکید رئیس جمهور، اجرای پروژه های برق رسانی به تمامی روستاهای استان سیستان و بلوچستان با شتاب بیشتری در حال انجام است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: امیدواریم که تا پایان دولت دهم، تمامی روستاهای بالای 20 خانوار در سطح سیستان و بلوچستان از مزایای برق بهره مند شوند.

وی اعلام کرد: در دهه فجر امسال نیز شاهد برق دار شدن 106 روستا در استان هستیم.

آزاد با بیان اینکه، برق دار شدن بیش از چهار هزار و 500 روستا در سیستان و بلوچستان از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: این در حالیست که در قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تنها 33 روستای این استان از مزایای برق برخوردار بودند.

استاندار سیستان و بلوچستان خدمات انجام شده در این استان طی سه دهه گذشته را بیشمار و قابل تحسین توصیف کرد و افزود: تنها در دولت احمدی نژاد، 804 روستا در این خطه از میهن اسلامی از روشنایی برق بهره مند شده اند.

علیمحمد آزاد اضافه کرد: تولید هزار و 100 مگاوات برق از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی و تلاشگران عرصه صنعت برق در استان است که 500 مگاوات آنها در این دولت انجام شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان با تقدیر از تلاش مدیریت و کارکنان شرکت سهامی برق منطقه ای استان خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی 35 پروژه بزرگ برق رسانی از جمله احداث نیروگاه 320 مگاواتی سیکل ترکیبی بندر چابهار با هزینه ای بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال در سطح استان ادامه دارد که برخی از آنها 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.