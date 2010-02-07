راه اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات در بازرسی قزوین

حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: با راه اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور و بهره برداری آزمایشی این سامانه در استان قزوین مردم استان می توانند در صورتی که از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی، ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات مامور به خدمت عمومی در خصوص نقض قوانین، سوء جریانات اداری نظیر عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی و ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته باشند شکایت خود را با رعایت و توجه به نکات لازم به سامانه ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کشوربه آدرس اینترنتی ww.shekayat.bazrasi.ir ارسال کنند تا طبق مقررات به آن رسیدگی شود.

یزدان پناه افزود: با توجه به این که این سامانه در حال حاضر به صورت آزمایشی راه اندازی شده است بنابراین فقط شکایات مربوط به برخی دستگاه های استان که فهرست اسامی آنها اعلام می شود که به سامانه ارسال شود مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مدیرکل بازرسی استان قزوین اسامی این ادارات را شامل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اوقاف و امورخیریه، حج و زیارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا)، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، راه و ترابری، پست بانک، شرکت پست، شرکت مخابرات و شرکت راه آهن اعلام کرد.

یزدان پناه یادآور شد: رسیدگی به شکایات از سایر دستگاه ها مندرج در بند الف ماده دو قانون سازمان بازرسی کل کشور از طریق مکاتبه، دور نگار، تماس با شماره تلفن 136 و مراجعه حضوری به اداره کل بازرسی استان قزوین امکان پذیر است.