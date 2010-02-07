محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاسیسات جدید بهره برداری خشکی و دریایی میدان نفتی بهرگانسر امروز 18 بهمن ماه به طور رسمی توسط وزیر نفت مورد افتتاح رسمی قرار می گیرد، گفت: میدان بهرگانسر قدیمی ترین میدان نفتی ایران در خلیج فارس است که بهره برداری از این میدان نفتی با قدمتی حدود 50 ساله، از سال 1961 میلادی توسط شرکت آجیپ ایتالیا آغاز شده است.

وی با بیان اینکه با راه اندازی این تاسیسات جدید ظرفیت تولید نفت خام ایران در منطقه خلیج فارس 60 هزار بشکه افزایش می یابد، اظهار داشت: کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این تاسیسات جدید در بهرگان و سکوهای دریایی در خلیج فارس توسط شرکتهای ایرانی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه هدف از راه اندازی این تاسیسات جدید در میدان بهرگانسر، بهسازی، نوسازی و بهینه سازی فرآیند تولید نفت خام است، تصریح کرد: همچنین با حفاری چاههای جدید و سایر تاسیسات جانبی در آینده میزان تولید نفت خام در این میدان افزایش می یابد.

به گزارش مهر، میدان نفتی بهرگانسر قدیمی ترین میدان نفتی حوزه خلیج فارس است که شرکت ایتالیایی آجیپ به عنوان نخستین شرکت در سال 1338 شمسی امتیاز اکتشاف آن را در خلیج فارس اخذ کرد و به برداشت 45 هزار بشکه ای از آن نیز نایل آمد.

وقوع هشت سال جنگ خسارتهای سنگینی را بر این سکوی نفتی تحمیل کرد، به طوری که با وجود بازسازیهای اولیه، اما امکان تولید نفت خام به بیش از 45 هزار بشکه از این میدان را میسر نکرد و از این رو، عملیات بازسازی و نوسازی اساسی تاسیسات بهره برداری این میدان از 1373 در 2 بخش دریا و خشکی آغاز شد.

در این رابطه شرکت ملی نفت ایران هدف این پروژه بازسازی و نوسازی تاسیسات بهره برداری میدان نفتی بهرگانسر را افزایش ظرفیت تولید نفت خام به حدود 60 هزار بشکه، نوسازی، بازسازی و بهینه سازی تولید نفت از دریا اعلام کرده است.

از این رو، برای نوسازی سازهای دریایی این میدان، ساخت 3 سکو تولید (LQ) و اسکان (PP) و خطوط لوله انتقال زیر دریایی پیش بینی شد که مجموع وزن پایه‌ها و سکوهای میدان نفتی بهرگانسر 8 هزار تن، وزن سکوی تولید ‬این میدان 2 هزار و ‪ ۵۰۰‬ تن و وزن سکوی اسکان یکهزار و ‪ ۵۰۰‬تن و بقیه وزن این سکو به پایه‌ها، شمع‌ها، متعلقات و پایه‌های سکوهای سرچاهی اختصاص دارد.

پروژه بهسازی و نوسازی میدان نفتی بهرگانسر در بخش دریا شامل 14 جکت، 12 عرشه، 7 پل و یک مشعل است که با احتساب تمامی این موارد، تعداد سازه های این پروژه به 34 قطعه می رسد.

بر این اساس، عملیات نوسازی سکوهای جدید بهرگانسر در سال 1373 به طور رسمی از سوی شرکت نفت فلات قاره به شرکت تاسیسات دریایی ابلاغ شد اما به دلیل عدم تخصیص منابع مالی و مشکلات فنی، عملیات اجرایی آن با تاخیری 9 ساله از سال 1382 آغاز می شود.

در نهایت با ساخت سکوهای جدید، عملیات نصب سکوهای ساخته شده از زمستان سال 1386 در خلیج فارس آغاز شد.