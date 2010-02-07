عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- در حالی که سوخت در نوارغزه رو به اتمام است برق 50 درصد برق ساکنان این منطقه نیز قطع شد.

- سفیر ایران در افغانستان: اشغالگران عامل بی ثباتی در این کشور هستند.

- انتقاد نماینده مجلس سوریه از اظهارات ضد شیعی شاهزاده سعودی.

ادعای آلمان: ایران نتوانسته است بدبینی های غرب نسبت به برنامه هسته ای خود را از بین ببرد لذا برای توافق هسته ای با غرب آماده نیست.

- گروه هفت کشور صنعتی جهان بدهی های هائیتی را بخشیدند.

- طالبان در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد، به نسل جدیدی از بمب های پیشرفته دست ساز (IED) دست یافته که قابل ردیابی و شناسایی نیستند.

- علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن روز شنبه با صدور حکمی استاندار صعده را برکنار کرد.

- با وجود نگرانی جامعه جهانی از حضور نظامی آمریکا در هائیتی، فرمانده نیروهای آمریکایی اعزامی به این کشور اعلام کرد، نیروهای ایالات متحده تا زمانی که لازم باشد در هائیتی باقی خواهند ماند.

- چاور آمریکا وکانادا را به سبب تحریک مخالفین داخلی خود مورد انتقاد قرار داد.

- بسیاری از ژاپنی ها از مجازات اعدام برای شهروندان خاطی حمایت می کنند.

- سرگئی ایوانف معاون نخست وزیر روسیه گفت: در حالی که آمریکا درصدد استقرار سیستم دفاع موشکی خود در اروپاست، صحبت از کاهش توانایی های هسته ای غیر ممکن است.