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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۴۷

چاوز :

آمریکا و کانادا در امور داخلی ونزوئلا دخالت می کنند

آمریکا و کانادا در امور داخلی ونزوئلا دخالت می کنند

در پی ناآرامی های اخیر در ونزوئلا رئیس جمهوری این کشور ایالات متحده و کانادا را متهم به دخالت و تقویت این رخدادها کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، هوگو چاوز گفت که آمریکا و کانادا تظاهرات مخالفین را در راستای بی ثبات کردن اوضاع در این کشور آمریکای لاتین ترغیب و تشویق می کنند.

موجی از تظاهرات دانشجویان علیه سیاست های اقتصادی و اجتماعی چاوز اخیراً سراسر این کشور را فرا گرفته و پلیس برای متفرق کردن و پایان دادن به این تظاهرات دخالت کرده است.

رئیس جمهوری ونزوئلا می گوید:آمریکا و متحدینش نظیر دولت فوق العاده محافظه کار کانادا در حال حمله به ونزوئلا هستند تا بتوانند به خشونت و بی ثبات کردن این کشور اقدام کنند.

وی همچنین "توماس شانن" سفیر جدید ایالات متحده در برزیل را به سبب انتقادهایش از ونزوئلا مورد انتقاد قرار داد.

شانن از چاوز خواسته است تا سرکوب مردم ونزوئلا را متوقف کند، مردمی که علیه سیاست های وی، بستن تلویزیون و افزایش جنایات سازمان یافته به پاخواسته اند.

کد مطلب 1031089

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