آمل میزبان مسابقات رزمی فول هاپکیدو کشور شد

علی شکری پور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: این مسابقات در روزهای 22 و 23 بهمن ماه جاری در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.

وی افزود: در این مسابقات حدود 400 فول هاپیکدو کار از سراسر کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم رقابت می کنند.

رئیس سبک فول هاپیکدو کشور با اشاره به اینکه این مسابقات انتخابی تیم ملی نیز است، تصریح کرد: در پایان این مسابقات چهار نفر برتر هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

شکری پور ادامه داد: نفرات برتر به یکی از مسابقات و تورنمنت های بین المللی که از این سبک دعوت خواهد شد اعزام خواهند شد.

وی یادآور شد: وزن کشی این مسابقات عصر روز 21 بهمن ماه در سالن اداره تربیت بدنی شهرستان آمل برگزار می شود.

رئیس سبک فول هاپیکدو کشور با اشاره به اینکه هم اکنون حدود سه هزار ورزشکار در رشته رزمی فول هاپکیدو مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: از این تعداد بیش از 120 فول هاپکیدوکار آملی هستند.

شکری پور یادآور شد: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.