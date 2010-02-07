به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها با حضور سیدرمضان موسوی مقدم معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما، حبیبالله مازندرانی مدیر کل صدای استانها، بهنام راد مدیر کل سیمای استانها، دیگر مدیران این معاونت و خبرنگاران در ساختمان اداری جام جم برگزار شد.
سیدرمضان موسوی مقدم در این نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه فجر گفت: یکی از تاثیرگذارترین کارهای رسانه بعد از انقلاب ایجاد شبکههای استانی است. البته شبکههای استانی کشور ما با دیگر کشورها تفاوت دارد. در دیگر کشورها چنین شبکههایی بیشتر تخصصی و اختصاصی است، اما شبکههای استانی ما بهترین مدل را دارا هستند که میتوانند پاسخگوی نیاز مخاطبان باشند.
وی در ادامه افزود: آثار مراکز استانها در طول این سالها رشد و بالندگی خوبی داشته و توانستهاند تاثیرگذار باشند. در حال حاضر شبکههای استانی در جایگاهی قرار گرفتهاند که میتوانند با تولیدات شبکههای سراسری رقابت کنند و بخشی از نیاز آنها را در زمینههای خبر، گزارش، انیمیشن، فیلم، سریال، مستند و ... تامین کنند. مراکز استانها تولیدات فاخری در زمینه انیمیشن، فیلم و سریال و مستند دارند که نشاندهنده پویایی آنها است.
معاون امور مجلس و استانهای صدا وسیما از جایزه دو اثر رادیویی و تلویزیونی از مراکز زنجان وخراسان در جشنواره ABU (اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه) خبر داد : در حالی که تعداد زیادی آثار از شبکههای سراسری در این جشنواره شرکت کرده بودند، اما مراکز استانها توانستند جایزه این جشنواره را از آن خود کنند. همچنین دو اثر از مراکز استانها توانستند جایزه جشنواره فیلم فجر هم به خود اختصاص دهند.
موسوی مقدم خاطرنشان ساخت: آثار مراکز استانها غنای خوبی دارند و نشانگر آداب و رسوم و فرهنگ اقصی نقاط ایران هستند. ما در فضای رقابتی تنگاتنگی قرار داریم، بنابراین باید بتوانیم از داشتههای غنی خود نهایت استفاده را ببریم تا در جنگ نرم رسانهای پیروز شویم. این امر با برنامهریزی مدون انجام میشود. قطعاً شبکههای استانی در آینده میتوانند به جایگاه بهتری دست پیدا کنند و انتظارات مخاطبان را برآورد سازند. آثار مراکز استانها روند رو به رشدی دارد و آینده شبکههای استانی امیدوارکننده است.
وی یادآور شد: موثرسازی و توانمندسازی جزو سیاستهای معاونت امور مجلس و استانها است که به مراکز استانها ابلاغ شده است تا بتوانیم شاهد رشد بیشتر آثار باشیم. رادیوی اکثر مراکز استانها از آنالوگ خداحافظی کرده و دیگر با دیجیتال کار میکنند. در حوزه سیما هم به تدریج تجهیزات فنی مجهزتر میشود. در زمینه نیروی انسانی هم توانمند هستیم و امیدواریم بتوانیم همراه آنها کارهای ارزشمندی ارائه دهیم.
معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما اشاره کرد: سعی میکنیم در برنامهسازی از هنرمندان و نویسندگان بومی بیشتر بهره ببریم تا آثار بیشتر رنگ و لعاب بومی داشته باشد و اقتضات شبکههای استانی هم رعایت شود. هدف ما ارسال پیام بر اساس نیاز، مصلحت و میل مخاطب است. همچنین قصد داریم جشنواره مراکز استانها را به صورت دو سالانه برگزار کنیم تا بر کیفیت این جشنواره بیافزایم.
موسوی مقدم ادامه داد: هفدمین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی مراکز استانها از چهارم تا ششم اسفند 88در پنج بخش رادیو، تلویزیون، خبر، موسیقی و پژوهش در بندرعباس برگزار میشود. 9 هزار و 24 اثر در رده الف، ب، ج و د در جشنواره امسال مورد ارزیابی قرار گرفت. سعی کردیم بررسی دقیقی روی آثار داشته باشیم. در بخش رادیو هزار و 483 اثر، در بخش تلویزیون پنج هزار و 808 اثر، در بخش خبر 444 اثر، در بخش موسیقی 594 اثر و در بخش پژوهش 280 اثر مورد ارزیابی قرار گرفتند که به ترتیب در این بخشها 70، 108، 21، 34 و 12 اثر جایزه دریافت میکنند.
وی درباره شعار هفدمین جشنواره مراکز استانها گفت: شعار امسال کاهش کمیت ارتقای کیفیت است. البته امسال آثار رشد بهتری به لحاظ کیفی داشتند و امتیازهای بیشتری را از آن خود کردند. در مراکز استانها بر اساس اطلس فرهنگی و اطلس موضوعی آثار را تولید میکنیم. نمایشهای دا و 30 سردار هم در مراکز استانها هم برای پخش تهیه میشود.
معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آثار مراکز رنگ و بوی محلی ندارند، حتی رئیس سازمان صدا و سیما هم در این باره در جشنواره تله فیلم این مسئله را تذکر داده، توضیح داد: ریاست محترم سازمان صدا وسیما در این باره همیشه تذکر و تاکید کردند که آثار مراکز استانها رنگ و بوی استانی داشته و لوکیشنها، لباس، گویشها، بازیگران و موضوعات هم بومی باشد. البته برخی آثار صد در صد بومی هستند و بعضی از آنها نیز کاملاً بومی نیست، اما سعی میکنیم این آثار هم صد در صد استانی شوند.
موسوی مقدم درباره تولید انیمیشن در مراکز استانها گفت: قصد داریم در این باره انبوهسازی کنیم و بیشتر به سمت سریالسازی حرکت کنیم تا کارهای تک قسمتی. برای تولید انیمیشنهای فاخر نیروهای مستعد در مراکز استانها شناسایی شدهاند و سعی میکنیم از تواناییهای آنها نهایت استفاده را ببریم. البته در تولید این آثار وسواس زیادی به خرج دهیم تا تولیدات با محتوای غنی داشته باشیم.
وی خاطرنشان ساخت: در 10 ماهه امسال 80 ساعت انیمیشن تولید کردیم که پارسال این رقم 38 ساعت بود که نسبت به سال گذشته 42 ساعت افزایش داشتیم. بنابراین در زمینه انیمیشن توانستهایم گامهای خوبی برداریم و به ظرفیتهای خوبی برسیم.
معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگاران در ارتباط با جوایز جشنواره گفت: امسال سعی کردهایم کیفیت جوایز را افزایش دهیم، بنابراین تعداد آن را کم کردیم. همچنین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چهار عنوان امیدبخشی، دین، اخلاق و آگاهی را به موضوعات جشنواره مراکز استانها اضافه کردیم. همچنین از خانوادههای سرداران شهدای استان هرمزگان هم به عنوان سمبول ارزشمند انقلاب تقدیر میشود و طبق جشنوارههای قبلی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه از یک تا دو هنرمند ملی هم تقدیر میکنیم.
موسوی مقدم در پایان افزود: شبکه استانی ایلامی به زودی راهاندازی میشود تا بتواند پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد. مقدمات این کار را در حال فراهم کردن هستیم.
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