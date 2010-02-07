مجید جوزانی درباره افتتاح چهار سالن چندمنظوره خانه هنرمندان به خبرنگار مهر گفت: مجموعه سالن های جدیدی الحاقی به خانه هنرمندان ایران با کمک شهردار محترم تهران آماده بهره برداری شده است. طبق برنامه ریزی انجام شده این چهار سالن چندمنظوره از 19 بهمن ماه همزمان با اکسپوی هنرمندان تجسمی مورد به بهره برداری می‌رسد.



وی خاطرنشان کرد: البته افتتاح رسمی چهار سالن مورد نظر مصادف با نامگذاری سالن‌ها و با حضور شهردار تهران و چهره‌های شاخص هنری به زودی و پس از اکسپو 88انجام می‌شود. در حال حاضر با بهره برداری سالن‌ها برای اکسپوی 88 معایب و اشکالات آنها شناسایی و برطرف می شوند . امکانات نوری و صوتی مورد نظر برای سالن‌ها نیز به مرور زمان نصب می‌شوند. قرار است از طریق شهرداری منطقه شش و سازمان پارک‌ها محوطه‌سازی مناسب و زیبایی برای این سالن‌ها انجام شود.



مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشاره به افتتاح درب شمالی و مختص سالن های جدید در افتتاحیه رسمی سالن‌ها درباره نامگذاری آنها گفت: در حال رایزنی برای نامگذاری سالن‌های چندمنظوره هستیم که می توان برای برگزاری همایش، نمایشنامه خوانی، ورک شاپ و گالری از آن‌ها استفاده کرد. از این رو در حال حاضر نام "چهار فصل خانه هنرمندان ایران" را برایشان انتخاب کرده‌ایم و هر کدام از سالن‌ها نام یکی از فصول سال را دارند. در زمان افتتاح رسمی سالن ها نام ویژه‌ای نیز برای آن‌ها انتخاب می شود.



جوزانی درباره زمان افتتاح رسمی سالن ها اظهار داشت: تلاش می کنیم سالن های تازه تأسیس را با امکانات کامل در سال جاری افتتاح کنیم اما مهمترین نکته این است که چهار فضای جذاب فرهنگی هنری با کمک شهرداری تهران احداث و راه اندازی شده است.

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