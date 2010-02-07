ملارجبی به مرحله حذفی صعود کرد/ سولماز رحمان محمدپور حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دور سوم مرحله گروهی رقابت‎های تنیس روی میز انتخابی المپیک نوجوانان سنگاپور، شنبه شب علیرضا ملارجبی در مصاف با "محمدعباس صالح" از بحرین به پیروزی 3 بر صفر دست.

ملارجبی که در دو دیدار نخست خود نیز به ترتیب نمایندگانی از کویت و تونس را شکست داده بود، با کسب آخرین پیروزی در دیدارهای مقدماتی 6 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه 4 راهی مرحله دوم رقابت‎ها شد.

هشت بازیکن برتر مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز گزینشی المپیک نوجوانان سنگاپور در بخش پسران، امروز (یکشنبه) دیدارهای خود را در مرحله حذفی دنبال می‎کنند. در این مرحله ملارجبی به مصاف "فلورین واگنر" از آلمانی می‌رود. این بازیکن آلمانی رنکینگ 220 جهان را در اختیار دارد در حالیکه ملارجبی در جایگاه 210 رده‎بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز قرار گرفته است.

همچنین دیدارهای مقدماتی مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک نوجوانان سنگاپور در بخش دختران با معرفی نفرات صعودکننده به دور حذفی به پایان رسید. در این مرحله سولماز رحمان محمدپور که دیدار نخست خود را به "ماتجا جیگر" از کرواسی واگذار کرده بود، مقابل "باراوک" بلاروسی متحمل شکست صفر بر 3 شد و از دور بازی‎ها کنار رفت.

در پایان رقابت‌های تنیس روی میز انتخابی المپیک نوجوانان سنگاپور که امروز در منامه بحرین به پایان می‎رسد از هر یک از بخش‎های پسران و دختران یک نفر سهمیه المپیک را به دست می‎آورد.