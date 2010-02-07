17 واحد مسکونی تحویل مددجویان کمیته امداد شهرستان سقز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه روز گذشته و همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی تعداد 17 واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان سقز تحویل گردید.

رئیس کمیته امداد شهرستان سقز در این مراسم اظهار داشت: این تعداد واحد مسکونی با استفاده از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان ساخته و به صورت رایگان به 17 خانوار مدد جو و تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در مناطق شهری و روستایی شهرستان سقز اهداء می شود.

علی شهابی افزود: برای ساخت این 17 واحد مسکونی که عملیات اجرایی آنها در کمتر از شش ماه به پایان رسید در مجموع اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال هزینه شده است که به صورت رایگان و بدوم اخذ هیچ گونه وجهی تحویل مددجویان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) می شود.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز عملیات اجرایی 67 واحد مسکونی دیگر از محل اعتبارات کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و مصوبات استانی سفر رهبر معظم انقلاب به استان کردستان در مرحله ساخت قرار دارند که در مجموع برای ساخت و بهره برداری از آنها اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان سقز همنچنین با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در سال جاری عنوان کرد: در سال جاری 200 واحد مسکونی مددجویان و خانواده های تحت پوشش با صرف اعتباری بالغ بر 900 میلیون ریال تعمیر و مرمت شده است.

شهابی در پایان به اجرای طرحهای اشتغالزایی نیز اشاره نمود و بیان داشت: در سال جاری و با هزینه اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 640 میلیون ریال زمینه اشتغال مستقیم برای 115 نفر از اعضای خانواده های تحت پوشش و مددجو در قالب اجرای طرحهای خود اشتغالی در شهرستان سقز فراهم شده است.

نماینده ولی فقیه در این مراسم نیز با اشاره به خدمات گسترده کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) به خانواده های نیازمند، عنوان کرد: یکی از اقدامات بسیار تاریخی بنیانگذار انقلاب اسلامی تاسیس کمیته امداد در راستای خدمت رسانی به قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه بود که امیدواریم با تلاش و برنامه ریزی مناسب نسبت به توانمند کردن و خوکفایی این خانواده ها اقدام شود.

همچنین در جریان سفر نماینده مقام معظم رهبری به شهرستان سقز طرح پلی اتیلن تولید ظروف یکبار مصرف و لوله و اتصالات نیز در شهرک صنعتی سقز به بهره برداری رسید.

برای راه اندازی این طرح تولیدی که در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع احداث شده است، افزون بر پنج میلیارد و 150 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که زمینه ایجاد شغل برای شش نفر را به صورت مستقیم فراهم آورده است.