سه سرباز نیروی انتظامی استان هرمزگان شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ پاسدار عباس خداداد زاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: پیکر پاک دو تن از این شهیدان امروز از محل میدان صبحگاه ستاد فرماندهی انتظامی تشییع وجهت دفن به زادگاهشان اعزام می شوند.

وی از مردم و مسئولان استان خواست با حضور در مراسم تشییع پیکر شهدای انتظامی این نیرو را در زمینه مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار مسلح پشتیبانی کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان در ادامه به فعالیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان اشاره و افزود: طی دو هفته گذشته تاکنون چهار هزار و 500 کیلوگرم مواد مخدر از جمله 120 کیلوگرم "کراک" کشف و ضبط شده است.

سرهنگ خدادادزاده ابراز داشت: طی مدت یادشده 36 دستگاه خودرو و 36 دستگاه موتورسیکلت حامل مواد مخدر شناسایی و در این رابطه بیش از 50 نفر از عوامل فعال در شبکه قاچاق مواد دستگیر شده اند.

این فرمانده انتظامی تعداد متهمان دستگیرشده در رابطه با مواد مخدر را طی ماه جاری تاکنون 150 نفر ذکر کرد.

به گفته وی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان در پی انجام درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مسلح مواد چهار قبضه اسلحه جنگی نیز از آنان کشف و ضبط کردند.