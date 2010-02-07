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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

ساکنان 47 روستای آمل از آب آشامیدنی سالم محروم هستند

ساکنان 47 روستای آمل از آب آشامیدنی سالم محروم هستند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آب وفاضلاب روستایی شهرستان آمل گفت: هم اکنون ساکنان 47 روستای آمل از داشتن آب سالم و بهداشتی محروم هستند.

مصطفی عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: تعداد جمعیت در روستاهای فاقد آب شرب بهداشتی در این روستاها حدود 13 هزارخانوار است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان حدود 350 هزار نفری  آمل بیش از 343 روستا وجود دارد، بیان کرد: هم اکنون بیش از 37هزار و 376 خانوار روستاهای شهرستان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی آمل تعداد روستاهای برخوردار آب این شهرستان را 178روستا اعلام و تصریح کرد: 96روستای این شهرستان نیز به صورت شورای با 11هزار و 158 خانوار از آب آشامیدنی برخوردار هستند.

عباسپور با اشاره به اینکه در دهه مبارکه فجر امسال اهالی 15 روستای بخش دابودشت شهرستان آمل آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند ‌شدند، افزود: برای اجرای این طرحها بیش از چهار میلیارد ریال هزینه شد و بیش از ‌هزار و 700 خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند

رئیس اداره آب وفاضلاب روستایی آمل خاطرنشان کرد: این طرحها با هدف کاهش هزینه‌های انرژی، کاهش ایستگاه‌های پمپاژ، توسعه پایدار منطقه از لحاظ تامین آب شرب بهداشتی و کاهش هزینه‌های درمانی اجرا شد.

عباسپورهمچنین یادآورشد: ایجاد و تجهیز یک حلقه چاه، احداث ایستگاه پمپاژ، احداث مخازن زمینی و هوایی، اجرای انتقال به طول چهار کیلومتر و شبکه به همراه احداث پست تامین انرژی برق از مشخصات مهم این طرح است.

کد مطلب 1031110

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