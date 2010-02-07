سخنان مبهم معاون پوتین درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگئی ایوانف گفت که هر گونه تحریم هایی علیه ایران باید به جای اینکه اقتصاد این کشور را هدف قرار دهد برنامه هسته ای آنرا هدف قرار دهد.

وی که در نشست امنیتی مونیخ در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: اگر فرضاً در آینده تحریم های جدیدی تحمیل شود ما مطمئن هستیم که تحریمها تنها باید بر منع اشاعه هسته ای متمرکز شود و به حوزه های دیگر از جمله حوزه های فرهنگی، انسانی و بخش های اقتصادی ایران توسعه نباید.

وی همچنین از ایران خواست تا در راستای کاهش نگرانی ها در رابطه با برنامه های تحقیقات هسته ایش گام بردارد.

این مقام روسی گفت: هیچ کس حق ایران برای برخورداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را مورد تردید قرار نمی دهد، اما جمهوری اسلامی باید نگرانی های جامعه جهانی را از دلایل پس پرده تحقیقات هسته ایش کاهش دهد و گامهایی را در راستای پیشنهادی که از سوی آژانس و شورای امنیت ارائه شده بردارد و امیدواریم که ایران در این رابطه همکاری کند.

این اظهارات د رحالی است که "سرگئی لاوروف " وزیر خارجه روسیه روز جمعه در پایان مذاکراتش با "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان در برلین اعلام کرد، اگر تهران به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص خروج اورانیوم از جمهوری اسلامی جهت تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در کشورهای سوم پاسخ شفافی ندهد، مسئله هسته ای ایران برای بررسی به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که ریانوستی به نقل از "منوچهر متکی" وزیر خارجه ایران می نویسد: جمعه شب متکی در پایان دیدار خود با لاوروف در مونیخ به خبرنگاران اطلاع داد که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فرمول مبادله اورانیوم غنای پائین با اورانیوم 20 درصد در خارج از کشور توافق کرده اند و فقط باید جزئیات آن، یعنی زمان، محل و مقدار را هماهنگ کرد.

وی افزود: "برای غنی سازی اورانیوم تا 20درصد نیاز به زمان است و همکاران ما (در مذاکرات) با این موافقند و اینکه احتمالاً تولید چنین اورانیومی در خارج از کشور 5-6 ماه وقت می برد. ما با این موافقیم و می توانیم صبر کنیم تا زمانی که همه چیز آماده شود و اورانیوم 3.5 درصدی را با 20 درصدی تعویض کنیم که این کار تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.