دکتر علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که دستاوردهای جهاد دانشگاهی حاصل چند سال اخیر بوده یا در طول انقلاب به دست آمده است گفت: جهاد دانشگاهی در سال 59 با همت اساتید و دانشجویان مسلمان کشور تشکیل شد و در سالهای اولیه تشکیل، ماموریت اصلی جهاد کمک به امور اجرایی انقلاب فرهنگی و راه اندازی دانشگاههای سراسر کشور بود.

وی ادامه داد: پس از بازگشایی دانشگاهها برای جهاد دانشگاهی ماموریتهای جدیدتری تعریف شد اگر چه از روز اول تاسیس یکی از اهداف عمده جهاد دانشگاهی قرار دادن علم و ایمان کنار یکدیگر و کسب ثمرات ارزشمند از آن بوده است.

رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی با بیان این مطلب که قبل از بازگشایی دانشگاهها مسائل اجرایی جهاد دانشگاهی از لحاظ پرداختن به امور پژوهشی محدود شده بود، افزود: پس از بازگشایی دانشگاهها، جهاد دانشگاهی با توجه به ماموریت اصلی خود حوزه فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشی و فرهنگی را تشکیل داد.

منتظری گفت: در طول این 30 سال دانشجویان زمان انقلاب فارغ التحصیل شده و در کوران انقلاب آب دیده شدند به طوری که توانستند به تدریج داشته های خود را به کار گیرند.

وی ادامه داد: این افراد با تشکیل گروههای پژوهشی تخصصی و تشکیل پژوهشکده جهاد دانشگاهی را به یکی از مراکز علمی تحقیقاتی موفق در کشور تبدیل کردند.

رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی عنوان کرد: یکی از خدمات بزرگ جهاد دانشگاهی که کاملا فراموش شده یا مورد غفلت قرار گرفته تربیت نیروهای توانمند انقلابی است که امروز در سراسر کشور حضور داشته و در حال خدمت به انقلاب هستند.

وی بیان کرد: چنانچه به جهاد دانشگاهی توجهات لازم مبذول شود می تواند فعالیتهای خود را گسترش داده و مرزها را پشت سر بگذارد.

منتظری در پاسخ به چگونگی وضعیت مدیریت در جهاد دانشگاهی نیز به مهر گفت: به طور کلی جهاد دانشگاهی یک نهاد عمومی غیر دولتی برآمده از انقلاب است که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و همه ما مفتخریم که عضو جهاد دانشگاهی هستیم.

رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: جهاد دانشگاهی پرسنل و کارمند و مدیر به مفهوم ندارد بلکه جهاد دانشگاهی خانواده دارد یعنی یک خانواده ایمانی و علمی در کنار هم اهداف انقلاب را پیاده می کنیم.

وی اظهار داشت: بحث ثبات مدیریت در مورد نهادهای سنتی و سازمانهایی که مبانی تئوریک آنها تئوری مدیریت غربی است دیده می شود و به جهاد ربطی ندارد چرا که در جهاد دانشگاهی افراد برای خدمت بیشتر از هم سبقت می گیرند و اگر غیر این عمل شود عملی جهادی محسوب نخواهد شد.

منتظری افزود: فرهنگ جهاد متفاوت از فرهنگ نهادهای سنتی و یا وابسته به فرهنگ غرب است و از ثبات مدیریت در جای دیگر غیر از جهاد دانشگاهی باید صحبت کرد.