پیروزی پرگل من یونایتد در جشنواره گل به خودی/ امشب؛ چلسی - آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان با نتیجه 5 بر صفر مقابل میهمان خود پورتسموث پیروز شد. برای من یونایتد وین رونی (40)، آنتونی وندن بوره (45 - گل به خودی)، ریچارد هیوز (59- گل به خودی)، دیمیتار برباتف (62) و مارک ویلسون (69 - گل به خودی) گل زدند.

لیورپول در دیگر دیدار برگزار شده عصر شنبه در دربی مرسی ساید موفق شد با تک گل دقیقه 55 درک کویت مقابل میهمان خود اورتون به برتری برسد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* بولتون صفر - فولهام صفر

* ساندرلند یک - ویگان اتلتیک یک

* برنلی 2 - وستهام یوناتید یک

* استوک سیتی 3 - بلکبرن صفر

* هال سیتی 2 - منچسترسیتی یک

* تاتنهام صفر - آستون ویلا صفر

هفته بیست و پنجم رقابت‌ها امشب با برگزاری یک دیدار حساس بین تیم‌های چلسی و آرسنال در ورزشگاه استمفوردبریج پیگیری خواهد شد. بیرمنگام و وولورهمپتون هم برگزارکننده دیگر دیدار امشب خواهند بود.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 56 امتیاز

2- چلسی 55 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- آرسنال 49 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- لیورپول 44 امتیاز

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18- وستهام 21 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- وولورهمپتون 21 امتیاز (دو بازی کمتر)

20- پورتسموث 15 امتیاز (یک بازی کمتر)