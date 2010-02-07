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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۳۶

کریمی فیروزجانی:

رئیس جمهور پیگیر افتتاح ایران خودرو مازندران در دهه فجر است

رئیس جمهور پیگیر افتتاح ایران خودرو مازندران در دهه فجر است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس گفت: در حال حاضر رئیس جمهور به شدت پیگیر افتتاح شعبه ایران خودرو در شهرستان بابل است و دستور اکید داده فاز اول این پروژه تا 29 بهمن آماده شود.

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: فعالیت صنعتی در مازندران در دو دهه گذشته به کلی فراموش شده بود اما در دولت نهم با سفر اول رئیس جمهور به مازندران ممنوعیت فعالیت صنعتی از مازندران رفع شد.

وی افزود: افتتاح پروژه ایران خودرو که یکی از مهمترین پروژه ‌های صنعتی مازندران است نمونه بارز برداشتن ممنوعیت استقرار صنایع در این استان است.

کریمی بازسازی و چهار‌بانده کردن جاده هراز، توجه به صنعت سد‌سازی مازندران، افتتاح پروژه ‌های متعدد آموزشی، حل مشکل زباله و ایجاد کمربندی جنوبی بابل را از اقدامات بسیار مهم دولت نهم و دهم در مازندران و شهرستان بابل برشمرد.

وی با اشاره به اینکه 90 هزار پروژه نیمه‌کاره گذشته در دولت نهم به اتمام رسید، بیان داشت: در چند هفته اخیر بسیاری از وزرا و معاونان آنها از پروژه ‌های مختلف شهرستان بابل بازدید کرده و برای تسریع این پروژه ‌ها نیز اقداماتی را انجام خواهند داد.

وی افزود: تلاش مجلس و دولت این است که به تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری دولت کوچک شده و به مجموعه بزرگ و فعال مردمی واگذار شود.

نماینده مردم بابل در مجلس تصریح کرد: نگاه مجلس به سازمان فنی و حرفه‌ای نگاه حمایتی است و مجلس به شدت موضوع مهارت‌ آموزی را تقویت کرده تا آموزش مسائل نظری و تئوری به مرحله عملی برسد.

کد مطلب 1031120

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