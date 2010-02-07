عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی کاسپین قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، برای احداث ایستگاه تقلیل فشار 120 هزار مترمکعبی با 23 کیلومتر شبکه گذاری دو میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است. با بهره برداری از این ایستگاه تقلیل فشار 50 هزار متر مکعب گاز برای شهرک صنعتی کاسپین 20 هزار متر مکعب صنایع حاشیه جاده و 50 هزار متر مکعب برای تامین گاز طرح مسکن مهر شهر آبیک اختصاص خواهد یافت.

با افتتاح این طرح 180 واحد صنعتی محدوده شهرک صنعتی کاسپین و صنایع مستقر در حاشیه شهرک از تسهیلات گاز برخوردار شده اند.

احمد عجم استاندار قزوین در مراسم گازرسانی به شهرک صنعتی کاسپین گفت: جمهوری اسلامی گامهای توسعه را بلندتر از گذشته برداشته است و با همت مسئولان و برنامه ریزی درست و جهت دهی به منابع می توان این روند را تسریع کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از تسهیلات گاز در این شهرک صنعتی ضمن کاهش هزینه های تولید، سوخت مناسبی در اختیار واحدهای تولیدی منطقه قرار گیرد و گامی در مسیر صرفه جویی در منابع انرژی برداشته شود.

همچنین با حضور استاندار قزوین گازرسانی به روستای انجیلاق از توابع شهرستان آبیک آغاز شد.

برای گازرسانی به این روستا با هفت کیلومتر شبکه داخلی، 270 میلیون تومان هزینه شده است. با افتتاح این طرح 168 خانوار ساکن در این روستا از تسهیلات گاز برخوردار شده اند.