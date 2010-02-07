خروج توپولف خواست تابان بوده است/ گلایه از روند ورود هواپیماهای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فنایی شامگاه روز گذشته در نشستی خبری افزود: ‌چند ماه پیش شرکت تابان با ورود سه فروند هواپیمایی بوئینگ ام دی، بر اساس نامه‌ای به سازمان هواپیمایی کشور خروج سه فروند هواپیمای توپولف را اعلام کرد که این موضوع پس از حادثه هوایی مشهد به گونه‌ای دیگر انتقال داده شد.

وی همچنین با گلایه از روند ورود این سه فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور یادآور شد:‌ ورود این سه فروند هواپیما به ناوگان نزدیک به شش ماه به درازا انجامید.

وی ادامه داد:‌ شرکت تابان سه فروند هواپیمای توپولف را از رده خارج کرد و اکنون نیز تنها یک فروند از آن باقی مانده که آن نیز به زودی از رده خارج می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: ‌اکنون این شرکت تنها یک فروند از سه هواپیمای بوئینگ ام دی را به خطوط پروازی کشور وارد کرده و دو هواپیمای دیگر را نیز طی 20 روز آینده وارد ناوگان هوایی خواهیم کرد.

فنایی همچنین سال ساخت این هواپیماها را 1993 اعلام کرد و افزود: برای خرید هواپیما آنچه مهم است طول زمان پرواز است که این هواپیماها نزدیک به هفت الی هشت هزار ساعت پرواز داشته و دارای 130 صندلی مسافر و 12 صندلی مخصوص است.

رئیس شرکت هواپیمایی تابان اصفهان گفت : شرکت هواپیمایی تابان از مبدا اصفهان اکنون به کشورهای ترکیه، سوریه و لبنان پرواز دارد و شهرهای اهواز، تبریز، تهران، شیراز، قشم، کرمانشاه، کیش و مشهد مقدس را در مسیرپرواز های داخلی خود قرارداده است .

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود دلیل عدم رشد شرکت‌های خصوصی در این عرصه را عدم حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی یاد کرد و اظهار داشت: اگر از سمت دولت حمایت نشویم شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند رشد کنند چرا که برای شرکت‌های دولتی فروش و یا عدم فروش بلیط مهم نیست .

فنایی همچنین صدور مجوز بیش از حد در این عرصه را اشتباه خواند و یادآور شد: باید اکنون مجوزهای صادر شده تقویت شوند و قطعا در صورت تقویت شرکت‌های خصوصی و بدون رقابت با شرکت‌های دولتی می‌توان به رده جهانی رسید.