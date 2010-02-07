هفت طرح خدمات شهری در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شهردار ایلام صبح یکشنبه در این مراسم گفت: این طرحها شامل ورودی و میدان ارغوان، مسجد عتبات عالیات، مرحله نخست کمربندی شمالی، کنارگذار بلوار تعمیرکاری، بازسازی دو بوستان محله ای، آسفالت و موازییک فرش خیابانها و معابر شهر ایلام است.

وی بیان داشت: 100 میلیارد ریال در مجموع برای اجرا و ساخت این طرحها هزینه شده است.

شهردار ایلام افزود: با بهره برداری از این طرحها علاوه بر زیباسازی شهری زمینه رفاه و سهولت در رفت و آمد شهروندان ایلامی فراهم می شود.

شهر ایلام مرکز استان حدود 220 هزار نفر جمعیت دارد.