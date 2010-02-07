هزینه حمل و نقل گرانتر از فروش محصولات کشاورزی

حمزه رادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: خرید و فروش محصولات کشاورزی در هرمزگان بر حسب صرفه و صلاح شرکت‌های تعاونی صورت می‌گیرد اما تولید جالیزی در این زمینه در استان با مشکلات فراوانی مواجه است.

وی ادامه داد: حمل و نقل این محصولات به استان‌های دیگر به علت مسافت طولانی و تغییر آب و هوا خراب شد که باعث ضرر و زیان به کشاورز و تعاونی می‌شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی هرمزگان اظهار داشت: جابه جای این گونه محصولات به استان‌های همجوار که خود نیز این محصولات را تولید می‌کنند باعث عدم فروش و آسیب به محصولات می‌شود.

رادمنش ادامه داد: این محصولات باید با برنامه‌ریزی دقیق به استان‌هایی برده شود که تولید این محصولات در آنجا کم و از فروش خوبی برخوردار باشند مانند استان‌های میانی، شمالی و غرب کشور.

وی در مورد صادرات این محصولات نیز بیان افزود: هرمزگان از نظر تولید محصولات جالیزی قابلیت‌های بسیار مناسبی داشته که سازمان بازرگانی باید در زمینه صادرات این محصولات برنامه دقیقی را طراحی و اقدام به صادرات آن‌ها نماید.

رئیس سازمان تعاون روستایی هرمزگان اضافه کرد: فروش این محصولات جالیزی به کشو‌رهای حاشیه خلیج فارس به علت نزدیکی مقرون به صرفه و باعث کسب درآمد برای استان و کشاورزان می‌شود.