مشارکت 93 درصدی مردم کردستان در طرح هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار شنبه شب در اولین جلسه ستاد استانی طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: در اولین مرحله طرح هدفمند کردن یارانه و تکمیل فرم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار بیش از 93 درصد از مردم ساکن در استان کردستان مشارکت فعال داشتند.

وی ادامه داد: با توجه به مشارکت بسیار خوب مردم استان کردستان در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح مقدمات لازم برای اصلاح اطلاعات ثبت شده فراهم و خوشبختانه همزمان با دیگر نقاط کشور طرح اطلاع مردم از خوشه بندی ها نیز در حال اجراست.

استاندار کردستان در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای این طرح بیان داشت: طرح تحول اقتصادی که بخش گسترده ای از آن به فرآیند هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دارد کاری سخت و سنگین است که دولت نهم و در ادامه دولت دهم به اعتبار حمایت و مشارکت فعال مردم در صدد اجرای آن می باشد.

نجار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه را بر تغییر شیوه زندگی مردم به ویژه در حوزه مصرف موثر خواند و خاطرنشان کرد: در اوایل اجرای طرح تطبیق شرایط زندگی و تغییر عادت ها با وضعیت جدید بدون مشکل نیست و نیاز به شفاف سازی، آگاه سازی و راهنمایی مردم در زمینه های مختلف از جمله اهداف و فرآیند اجرای طرح امری لازم و ضروری است.

وی همچنین با اشاره به برداشتهای مختلفی که از این طرح در میان افکار عمومی صورت می گیرد، عنوان کرد: تاکنون هیچ گونه دستورالعمل و بخشنامه ای در این راستا به استان ابلاغ نشده و به محض اینکه موارد جدید اعلام شود بدون کوچکترین وقت و زمان در اختیار مردم کردستان قرار خواهد گرفت.

استاندار کردستان همچنین در ادامه به نقش رسانه های جمعی در راستای تبیین شرایط اجرایی شدن این طرح در کشور اشاره نمود و افزود: رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما باید با تنویر افکار عمومی مردم را برای اجرای این طرح آماده و جزئیات بیشتر و نتایج مثبت از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را اطلاع رسانی کنند.

نجار از تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه ها در تمامی شهرستانهای استان کردستان خبر داد و گفت: تمامی اعضای ستاد در استان و شهرستانها نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص اجرای هر چه بهتر این طرح به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند.

در ادامه این جلسه اعضای ستاد به بیان دیدگاه های خود در مورد مشکلات و نارسایی های موجود در مسیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان کردستان پرداختند.