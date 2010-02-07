31 فضای آموزشی در استان ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی شهری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد فضای آموزشی با 136کلاس درس و زیربنای 18 هزار و 986 مترمربع در مناطق شهری و روستایی این استان ساخته شده است.

وی افزود: برای ساخت این فضاهای آموزشی در مجموع 76 میلیارد و 513 میلیون ریال اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این فضاهای آموزشی کلاس درس برای حدود شش هزار دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی فراهم شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون 115 هزار دانش آموز استان ایلام در یک هزار و 100 فضای آموزشی در مناطق شهری و روستایی مشغول تحصیل هستند.