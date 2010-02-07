پارلمان عراق امروز نشست فوق العاده برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ عراق، پارلمان عراق امروز بنا به درخواست رئیس پارلمان، برای بررسی حکم هیئت تجدید نظر نشست فوق العاده ای تشکیل می دهد.

بنا بر اعلام یک منبع پارلمان، در نشست امروز احتمال سلب اعتماد رای هیئت تجدید نظر به دلیل نقض قانون اساسی وجود دارد.

خاطر نشان می شود هیئت تجدید نظر تشکیل شده از سوی پارلمان عراق روز چهارشنبه 14 بهمن، با صدور حکمی به نامزدهای رد صلاحیت شده اجازه مشارکت در انتخابات داد، اما اعلام کرد به پرونده این افراد پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.

هیئت بازخواست و عدالت که جایگزین هیئت پاکسازی بعثی ها شده است، 517 نامزد را به اتهام وابستگی به حزب منحله بعث یا تبلیغ آن که ازنظر قانون اساسی ممنوع است، رد صلاحیت کرد، اما درادامه صلاحیت 59 نفر از این افراد را بار دیگر تایید کرد.

این در حالی است که ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند فعالیت هر گروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.