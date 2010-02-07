واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند سنکرون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند چهاردهم بهمن و در آستانه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.

واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند با تلاش شبانه روزی پیمانکاران، مشاورین و کارکنان این طرح، ساعت 6:55 دقیقه صبح روز چهاردهم بهمن ماه وارد مدار گردید.

واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند جزو یازدهمین واحد از طرح 22 واحد بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی کشور محسوب می شود.

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در کیلومتر 45 جاده خاوران در 12 واحد گازی و 6 واحد بخاری در حال احداث است.