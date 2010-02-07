حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با راه اندازی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات که پایان نامه ها را گردآوری می کند، مشاهده پایان نامه های تکراری و مواردی نظیر آن نسبت به گذشته مشخص و به دانشگاه اطلاع رسانی می شود.

وی اظهار داشت: اما با وجود این پایان نامه ای که تکراری و عینا شبیه یک پایان نامه دیگر باشد ارزش و اعتبار علمی ندارد.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه هر تحقیق علمی که توسط دانشجو ارائه می شود باید بدیع باشد گفت: ممکن است پایان نامه ای شبیه مورد دیگری باشد اما نتیجه متفاوتی به دست آورده باشد اما در برخی موارد که عینا همان تحقیق ارائه می شود که در این صورت فاقد ارزش و اعتبار است.

وی اظهار داشت: دانشجو با این پایان نامه نمی تواند نمره ای کسب کند و هر دانشگاهی برای مواجهه با این مشکل مکانیزمهای خاص خود را دارد. به عنوان مثال برخوردهای انضباطی با دانشجویان صورت می گیرد این برخوردها در برخی موارد منجر به اخراج دانشجو نیز می شود.

نادری منش با تأکید بر اینکه اخلاق علمی و اصل صداقت باید در ارائه تحقیق علمی در اولویت باشد به مهر گفت: موارد کپی برداری از تحقیقات و پایان نامه ها در میان دانشجویان بسیار کم مشاهده می شود. تنها درصد ناچیزی از کل دانشجویان کارشناسی ارشد به این عمل اقدام می کنند بنابراین در عین حال که نسبت به این موضوع حساس هستیم نگران آن نیستیم.

وی اظهار داشت: با کنترل بیشتر بر روی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و حتی دولتی نظارت بر انجام این تخلف بیشتر می شود و برخوردهای لازم نیز صورت می گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: رسانه ها نیز باید مراقب باشند که عده ای در شرایط کنونی به دنبال سوء استفاده هستند و می خواهند زحماتی که در دانشگاهها و آموزش عالی کشیده می شود را زیر سئوال ببرند.