مس سرچشمه کرمان را دست کم نمی گیریم

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هرچند این تیم کرمانی تیمی دسته یکی است اما بازی های خوبی را در لیگ یک انجام داده است.

وی با بیان اینکه از شناخت کافی از تیم مس سرچشمه کرمان برخوردار هستیم، اظهار داشت: در این بازی سعی خواهیم کرد با حداقل مشکل و با بازیکنانی که کمتر در لیگ بازی کرده اند به مصاف سرچشمه برویم.

یاوری با تاکید بر اینکه در این دیدار سلامت بازیکنان مدنظر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه تیم دوم نداریم در این بازی از نفراتی که کمتر در مسابقات لیگ بازی کردند، استفاده خواهیم کرد.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان اینکه تمرکزمان بر روی لیگ برتر است، گفت: با توجه به این که شاهین بوشهر تازه به لیگ برتر آمده است سعی خواهیم کرد بیشتر تمرکزمان را به بر روی لیگ متمرکز کنیم.

وی افزود: خوشبختانه طی هفته های اخیر به هماهنگی بهتری رسیده ایم و امیدواریم جایگاهمان را در جدول لیگ ارتقا دهیم.