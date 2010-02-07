تولید کنسانتره فلزات گرانبها 17 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، میزان تولید این محصول طی مدت یاد شده، 472 تن بود.همچنین میزان تولید کنسانتره مس در کارخانجات تغلیظ مجتمع های مس سرچشمه، شهربابک و سونگون ، طی 10 ماهه اخیر، 744 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد ونسبت به برنامه 5 درصد افزایش یافت.

مجموع استخراج سنگ سولفوری از معادن مس سرچشمه ومیدوک در استان کرمان وسونگون در آذربایجان شرقی نیز طی 10 ماهه منتهی به پایان دی، 29 میلیون تن بود که 6 درصد نسبت به برنامه افزایش یافت.

بنا به این گزارش ، مجموع مس آندی تولید شده در کارخانجات ذوب مجتمع های مس سرچشمه وشهر بابک ، 220 هزار تن بود که رشد یک درصدی نسبت به برنامه سال ورشد 6 درصدی نسبت به سال 87 داشت ونیز مجموع مس تصفیه شده (مس کاتدی) در پالایشگاه سرچشمه ، امور لیچینگ وبیولیچینگ ،175 هزار تن بود که ضمن تحقق برنامه تولید ،3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

میزان تولید کنسانتره مولیبدن در 10 ماه اخیر ، 6 هزار و 173 تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 40 درصد رشد داشت.

در واحد ریخته گری ها ،51 هزار تن مفتول مسی 8 میلی متری تولید شد.علاوه بر این، کارخانه اسید سولفوریک این شرکت نیز بیش از 34 هزار تن تولید داشت که رشد 8 درصدی را نسبت به برنامه نشان می دهد.برنامه امسال شرکت ملی مس ایران تولید 210 هزار تن مس تصفیه شده (کاتد)است.