روان سازی امور قضایی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید دادگستری شهرستان ابهر اشاره به سختی کار دستگاه قضایی افزود: دادگاه جایی است که حداقل 50 درصد مراجعان به دادگستری ناراضی آنجا را ترک می کنند چرا که همیشه یک بعد قضیه حق است و طرف دیگر ناحق و جامعه باید در این خصوص آگاهسازی شود.

حجت الاسلام احمدی میانجی با تأکید بر ضرورت روان سازی امور قضایی ادامه داد: باید برای جلب رضایت مردم، از بروکراسی اداری و تعصبات صنفی و سرگردانی ارباب و رجوع جلوگیری شود.

همچنین کل دادگستری استان زنجان گفت: این پروژه ها هدیه دستگاه قضایی به مردم استان در ایام فجر انقلاب اسلامی است البته هدف ما از ساخت این پروژه ها، افزایش مراجعات مردمی نیست، بلکه سعی داریم مراجعات موجود با سهولت انجام پذیرد.

جمال انصاری افزود: زمین ساختمان دادگستری ابهر، شورای حل اختلاف صائین قلعه و هیدج، اهدایی از طرف شهرداری و شورای شهر است که امیدواریم با تداوم این روحیه همکاری بین نهادها و مسئولین، مردم هرچه بیشتر شاهد شکوفایی استان باشند.

ساختمان دادگستری ابهر از اعتبارات عمرانی قوه قضائیه با سه هزار و 200 متر بنا در هفت هزار متر زمین با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان، ساختمان دادگاه بخش و شورای حل اختلاف سلطانیه از اعتبارات خاص رئیس قوه قضائیه با 750 متر بنا در هزار و 250 متر زمین با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان، ساختمان شورای حل اختلاف صائین قلعه از اعتبارات خاص رئیس قوه قضائیه با 920 متر بنا در 420 متر زمین با اعتباری بالغ بر 130 میلیون تومان، ساختمان شورای حل اختلاف هیدج از اعتبارات خاص رئیس قوه قضائیه با هزار متر بنا در 440 متر زمین با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان احداث شده است.