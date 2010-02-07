عبدالله ناصری، عضو شورای مرکزی حزب مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان لزوم بازنگری در قانون احزاب و پیشنهاداتی که در این زمینه باید رعایت شود، افزود: دولت دهم با توجه به دیدگاهها و نگرشی که در پنج ساله اخیر نسبت به جامعه مدنی و توسعه نهادهای سیاسی داشته است، به نظر نمی رسد خیلی موافق تغییر قانون در جهت مثبت باشد.

وی با بیان اینکه بازنگری در قانون احزاب باید در راستای توسعه و نشاط سیاسی و گسترش فعالیت های سیاسی احزاب باشد، ادامه داد: وزارت کشور باید در این زمینه با احزاب مختلف و تشکیلات و گرایش های سیاسی پایبند به قانون مشورت کند.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیان اینکه آیا بازنگری در قانون احزاب ضروری به نظر می رسد، اظهارداشت: مرور سالهای گذشته در کشور نشان داده است که برخی موارد دولت از اجرای قانون و مصوبات قانونی فرار کرده است و اساسا این موارد در چشم انداز 20 سال کشور باید دیده شود.

به عقیده ناصری، نفس تجدید نظر در قانون احزاب خوب است اما این تجدید نظر باید با نظرخواهی از احزاب و مشارکت با جریانات سیاسی با سابقه انجام شود.

همانطور که در حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری دیدیم به دلیل اینکه احزاب دارای رسانه و تریبونی برای برقراری ارتباط با مردم نبودند، بسیاری از رفتارهای ساختارشکنانه رخ داد



این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه چه آسیب هایی در نبود احزاب فعال جامعه را تهدید می کند؟ گفت: وقتی احزاب در جامعه فعال نباشند رفتارهای ساختارشکنانه ایجاد می شود، همانطور که در حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری دیدیم به دلیل اینکه احزاب دارای رسانه و تریبونی برای برقراری ارتباط با مردم نبودند، بسیاری از رفتارهای ساختارشکنانه رخ داد.

ناصری با اشاره به اینکه اگر احزاب امکانات کافی برای برقراری ارتباط با مردم را داشته باشند کمتر شاهد وقوع چنین حوادثی در کشور خواهیم بود، افزود: در صورت فعال نبودن احزاب در جامعه، افراد نیز مرجع خود را در رسانه که مقید به رعایت چارچوب های حساس نیز نیستند، پیدا می کنند.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیان اینکه احزاب چگونه می توانند در رسانه خود موضوعات موجود در کشور را نقد کنند، گفت: انتقاد یک نعمت اجتماعی برای دولت و جامعه است و میزانی است برای رفتار حاکمیت.

به عقیده ناصری، لازمه حاکمیت این است که آستانه تحمل خود در مقابل نقد را افزایش دهد، تا احزاب نیز بتوانند نقد سازنده در این زمینه داشته باشند.