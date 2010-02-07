اعتماد مردم به رهبری سرمایه عظیم نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام سیدمحمد سعیدی در مراسم گرامیداشت دهه فجر که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در قم برگزار شد، رهبری را جزو ارکان اصلی انقلاب دانست و اظهار داشت: دشمنان سعی کردند این سرمایه عظیم الهی و اعتماد بین رهبری و مردم را از بین ببرند اما ملت ما هوشیارانه در مقابل توطئه⁯های آنها ایستادگی کردند.



وی به نمونه⁯هایی از نابودی برخی کشورها بر اثر بی⁯اعتمادی مردم آن کشورها با رهبرانشان اشاره کرد و گفت: در هر نهضتی از مقدس⁯ترین تا دنیایی⁯ترین آنها هرگاه توانستند مردم را از رهبر جدا کنند به هدفشان رسیدند، همان⁯طور که پادشاهان مختلف بر اثر جدایی مردم از رهبرشان شکست خورده⁯اند.



وی فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی را یکی از این موارد ذکر کرد و با اشاره به پیش⁯بینی امام خمینی(ره) در این مسئله اظهار داشت: آن روزی که اتحاد و اعتماد بین مردم و رهبرشان از بین رفت آن کشور پهناور و با اقتدار قطعه قطعه شد و امام هم که این مسئله را پیش بینی کرده بودند پیامی را توسط آیت⁯الله جوادی آملی برای هدایت رهبرشان فرستاد ولی او قدر این موقعیت را نشناخت.



امام جمعه قم افزود: خلف صالح امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری نیز در ادامه حرکت امام بعد از رحلت ایشان با وجود همه حوادث مختلف و پدیده⁯های شگفت⁯انگیز توانستند این رکن اصلی انقلاب را حفظ و حراست کنند.



حجت⁯الاسلام سعیدی با بیان اینکه دشمنان هنوز ناامید نیستند، افزود: دشمنان با اینکه شاهد وفاداری و انسجام بین مردم و رهبری هستند اما ناامید نیستند و قطع طمع از مردم نکرده⁯اند، به خاطر اینکه در دوران⁯های پهلوی، مشروطه و قاجار هر حرکتی که شروع شد در ادامه با دخالت بیگانگان مردم از نهضت جدا شدند.



وی ادامه داد: مردم ما از گرد رهبری و نظام هرگز جدا نخواهند شد و ما باید قدر سرمایه⁯ها و نیروهای لایقی که در طی سال⁯ها قبل و بعد از انقلاب رشد کردند؛ چه آنهایی که امروز خدمتگذار مردم⁯اند و چه آنهایی که این فرصت برایشان فراهم نشده است را بدانیم.



حجت⁯الاسلام سعیدی تصریح کرد: قدرشناسی از خدمتگزارانی که دل در گرو دین، خدا و شهیدان دادند و بر آمده از ملتی نجیب و شریف و به رهبری امام و مقام معظم رهبری و مراجع توانستند بسیاری از مشکلات و عقب⁯افتادگی⁯ها را جبران کنند، یکی از مهم⁯ترین وظیفه ما در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است.



امام جمعه قم این شهر را شهر پر خیر و برکت عنوان کرد و گفت: شجره طیبه انقلاب از قم ریشه گرفت و شاخ و برگ آن پراکنده و از مرزها گذشت و امروز به لبنان و فلسطین و عراق دیگر کشورها رسیده است.