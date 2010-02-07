اعتماد مردم به رهبری سرمایه عظیم نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سیدمحمد سعیدی در مراسم گرامیداشت دهه فجر که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در قم برگزار شد، رهبری را جزو ارکان اصلی انقلاب دانست و اظهار داشت: دشمنان سعی کردند این سرمایه عظیم الهی و اعتماد بین رهبری و مردم را از بین ببرند اما ملت ما هوشیارانه در مقابل توطئههای آنها ایستادگی کردند.
وی به نمونههایی از نابودی برخی کشورها بر اثر بیاعتمادی مردم آن کشورها با رهبرانشان اشاره کرد و گفت: در هر نهضتی از مقدسترین تا دنیاییترین آنها هرگاه توانستند مردم را از رهبر جدا کنند به هدفشان رسیدند، همانطور که پادشاهان مختلف بر اثر جدایی مردم از رهبرشان شکست خوردهاند.
وی فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی را یکی از این موارد ذکر کرد و با اشاره به پیشبینی امام خمینی(ره) در این مسئله اظهار داشت: آن روزی که اتحاد و اعتماد بین مردم و رهبرشان از بین رفت آن کشور پهناور و با اقتدار قطعه قطعه شد و امام هم که این مسئله را پیش بینی کرده بودند پیامی را توسط آیتالله جوادی آملی برای هدایت رهبرشان فرستاد ولی او قدر این موقعیت را نشناخت.
امام جمعه قم افزود: خلف صالح امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری نیز در ادامه حرکت امام بعد از رحلت ایشان با وجود همه حوادث مختلف و پدیدههای شگفتانگیز توانستند این رکن اصلی انقلاب را حفظ و حراست کنند.
حجتالاسلام سعیدی با بیان اینکه دشمنان هنوز ناامید نیستند، افزود: دشمنان با اینکه شاهد وفاداری و انسجام بین مردم و رهبری هستند اما ناامید نیستند و قطع طمع از مردم نکردهاند، به خاطر اینکه در دورانهای پهلوی، مشروطه و قاجار هر حرکتی که شروع شد در ادامه با دخالت بیگانگان مردم از نهضت جدا شدند.
وی ادامه داد: مردم ما از گرد رهبری و نظام هرگز جدا نخواهند شد و ما باید قدر سرمایهها و نیروهای لایقی که در طی سالها قبل و بعد از انقلاب رشد کردند؛ چه آنهایی که امروز خدمتگذار مردماند و چه آنهایی که این فرصت برایشان فراهم نشده است را بدانیم.
حجتالاسلام سعیدی تصریح کرد: قدرشناسی از خدمتگزارانی که دل در گرو دین، خدا و شهیدان دادند و بر آمده از ملتی نجیب و شریف و به رهبری امام و مقام معظم رهبری و مراجع توانستند بسیاری از مشکلات و عقبافتادگیها را جبران کنند، یکی از مهمترین وظیفه ما در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است.
امام جمعه قم این شهر را شهر پر خیر و برکت عنوان کرد و گفت: شجره طیبه انقلاب از قم ریشه گرفت و شاخ و برگ آن پراکنده و از مرزها گذشت و امروز به لبنان و فلسطین و عراق دیگر کشورها رسیده است.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم وجود اعتماد بین مردم و مقام معظم رهبری را سرمایه عظیمی برای انقلاب اسلامی برشمرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سیدمحمد سعیدی در مراسم گرامیداشت دهه فجر که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در قم برگزار شد، رهبری را جزو ارکان اصلی انقلاب دانست و اظهار داشت: دشمنان سعی کردند این سرمایه عظیم الهی و اعتماد بین رهبری و مردم را از بین ببرند اما ملت ما هوشیارانه در مقابل توطئههای آنها ایستادگی کردند.
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