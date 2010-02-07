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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

وخامت حال عکاس جنگ /

ابوطالب امام فراموش شده است

ابوطالب امام فراموش شده است

ابوطالب امام از یکسال قبل در بستر بیماری است و نمی‌تواند حرکت کند و از او هم مانند حسین پرتوی یادی نمی‌شود.

ابوطالب امام یکی دیگر از عکاسان ایرانی که به دلیل گرفتن عکسهای دوران دفاع مقدس و جنگ شهرت دارد و با وجود این که چند سالی بود به دلیل بیماری از ویلچر استفاد ه می‌کرد از یکسال قبل در بستر است و همچون حسین پرتوی کسی از او یادی نمی‌کند. افتخاری همسر ابوطالب امام در مورد وضعیت فعلی این عکاس به خبرنگار مهر گفت: او از یکسال قبل بی‌حرکت است و از فروردین نیز به مرور بیماریش گسترش یافته و هیچ بهبودی در وضعیت او دیده نمی‌شود.

وی همچنین در مورد حمایت نهادها و سازمانهای دولتی از این عکاس جنگ عنوان کرد: هیچ نهاد یا سازمانی سراغی از او نمی‌گیرد و تا به حال جویای حالش  نشده‌اند.

عباس میرهاشمی عضو انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس نیز در مورد وضعیت ابوطالب امام ابراز داشت : حال او اصلا خوب نیست. این عکاس به بیماری ام اس مبتلا است و با اینکه چند سال بود چنین مشکلی را داشت ولی عکاسی را رها نکرده بود و همچنان به فعالیت می‌پرداخت. ابوطالب امام  از عکاسان خوب و ماندگار دوران جنگ است و اکنون که دچار بیماری شده است باید بیشتر از قبل به فکر او باشیم.

وی ادامه داد: ابوطالب امام یا حسین پرتوی از جمله هنرمندانی هستند که باید با عزت و احترام از آنها یاد شود. چرا که جان خود را به خطر انداختند تا لحظه‌هایی ناب از انقلاب و جنگ را ماندگار کنند . این درست نیست که این روزها آنها را فراموش کنیم. باید تلاش جدی و دائمی برای حمایت مادی و معنوی از چنین عکاسانی صورت بگیرد.

کوروش سیدابوطالب امام که به «ابوطالب امام» شهرت دارد با وجود این‌ که چند سالی از ویلچیر استفاده می‌کرد اما همچنان به عکاسی می‌پرداخت و در اغلب مجامع عکاسی و گشایش نمایشگاههای عکس حاضر بود. تهران  از سالهای 60 تا 67 ، جنگ، موشک باران، اعزام نیرو به جبهه‌ها و...از جمله موضوعاتی هستند که ابوطالب امام به عکاسی از آنها پرداخته بود.

وی در مورد عکاسی از جنگ گفته  است : موقع گرفتن هر یک از عکسها این حس را داشتم که روزى جنگ تمام مى شود و همه چیز به حالت عادى بر مى‌گردد. در آن زمان تنها عکسهاى به جا مانده از این دوران مى توانند خاطرات را زنده نگه دارند.

کد مطلب 1031176

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