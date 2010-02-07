کنسرت دوئت پیانو در سالن رودکی

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت "آلوین آوانسیان" و "کارن مهرابیان" قطعاتی از شوبرت، برامس، باخ، گریگ، بیزه، دوژاک و خاچاطوریان اجرا خواهند کرد.

در این برنامه که از ساعت 21 روزهای یاد شده و با عنوان "دوئت پیانو چهار دستی" برگزار می شود هر دو نوازنده به طور هم زمان بر روی یک پیانو به نوازندگی خواهند پرداخت.

گفتنی است آلوین آوانسیان از سال 1381 به عنوان کنسرت مایستر(نوازنده اول) گروه کر نوری فعالیت می کند و کارن مهرابیان نیز علاوه بر برگزاری کنسرت های مختلف در تالار وحدت و سالن رودکی، در فستیوال ها ی مختلفی از جمله موتزارت حضور داشته است.