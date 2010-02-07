به گزارش خبرگزاری مهر، "سرزمین باد خیز" یک رمان علمی - تخیلی است که اولین بار سال 77 منتشر شده و به زودی چاپ دوم آن با ویرایش و شکل جدید منتشر می شود.
حمید نوایی لواسانی درباره فعالیتهای ادبی خود گفت: تلاش کردم در کتابهایم واقعیتهای علمی بومی ایران را با توجه به ویژگی طبیعی هر گوشه از کشور، در قالب رمان فانتزی تخیلی بنویسم تا نوجوانان ضمن آشنایی با واقعیتهای علمی و علوم جدید با ویژگیها و محیط طبیعی گوشه و کنار ایران آشنا شوند.
وی با بیان اینکه تاکنون دو رمان "سیاره یخی" و "راز قلعه افلاک" را درباره ویژگیهای جغرافیایی و تاریخی استانهای یزد و لرستان نوشته است، افزود: رمان "سرزمین بادخیز" را درباره استان همدان نوشتم. این استان با دو ویژگی وزش باد شدید و زمین حاصلخیز مطرح است. از وزش باد شدید هم میتوان در تولید انرژی بادی استفاده کرد. تلاش کردم ضمن بیان واقعیتهای علمی، نوجوانان را با این استان و جاذبههای آن، از جمله غار علی صدر آشنا کنم.
نوایی در مورد موضوع "سرزمین باد خیز" گفت: داستان به این صورت است که چند نوجوان، یک شب براى یافتن سنگهاى معدنى به غارى دراطراف همدان مىروند که یکى از آنها به نام روزبه گم مىشود. دوستان روزبه، وقتى دنبال او مىگردند متوجه مىشوند که راهى مخفى در غار وجود دارد که به زیرزمین مىرسد. آنها پس از ورود به زیرزمین غار در آنجا کارخانهاى را مىبینند که مواد آلى خاک منطقه را از بین مىبرد و باعث از بین رفتن زمینهاى حاصلخیز مىشود. آنها سرانجام پس از یافتن روزبه، از آنجا فرار کرده و ...
نوایی درباره ویرایش جدید این کتاب افزود: چاپ قبلی از نظر ویرایش، تصویر، جلد ، قطع و کتابسازی مشکل داشت و این باعث شد که متاسفانه خوب جا نیفتد و کتاب نتواند آن تاثیر واقعی خود را داشته باشد که در ویرایش جدید سعی شده این عیبها برطرف شود.
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